Traves, manutenzione Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo

Nel centro abitato di Traves sono ripresi i lavori per la manutenzione e il miglioramento della carreggiata e per il consolidamento dei muri di sostegno sulla Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo, tra il km 33+500 e il km 34. Per consentire il completamento dei lavori, occorrerà una corsa contro il tempo: a fine anno infatti scade la proroga del finanziamento concesso nell’ambito nel PNC, il Piano Nazionale Complementare al PNRR. Fino alle 18 di mercoledì 12 agosto sarà attivo 24 ore su 24 un semaforo per la regolazione del senso unico alternato e saranno in vigore il limite di velocità di 30 km orari e il divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia. Per ridurre l’impatto del semaforo sulla circolazione, nei giorni e nelle ore di maggior flusso turistico verso le Valli di Lanzo, soprattutto il sabato e la domenica, la regolazione del senso unico alternato avverrà con l’impiego di movieri , che adatteranno i tempi del senso unico alternato in base alla consistenza del traffico nelle due direzioni.

“L’intervento per risolvere le criticità lungo la Provinciale 1 a Traves, – precisa il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici Jacopo Suppo – interessa nel suo complesso il tratto compreso tra il km 33+100 e il km 34+100 ed è finanziato per oltre 1 milione di euro con fondi del PNC – Si procede con il consolidamento del muro di sostegno in sottoscarpa e con l’allargamento della sezione stradale, che consentirà di ovviare alle attuali difficoltà nell’incrocio dei mezzi pesanti. Il finanziamento PNC deve essere speso in tempi molto stretti e ugualmente stretti sono i tempi per la rendicontazione dei lavori e dei pagamenti alle ditte appaltatrici. Le somme messe a disposizione dal PNC consentono oltre la sistemazione del reticolo di smaltimento delle acque piovane e la bitumatura del tratto stradale“.

IL TORINESE