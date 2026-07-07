I Musei Reali di Torino proseguono il percorso di collaborazione con alcune delle più importanti istituzioni culturali italiane, promuovendo un dialogo fondato sullo scambio di capolavori, sulla condivisione di competenze e sulla valorizzazione comune del patrimonio attraverso incontri, conferenze e progetti condivisi. Martedì 7 luglio 2026, alle ore 17.30, la Sala da ballo al secondo piano di Palazzo Reale a Torino ospita la conferenza di Francesca Cappelletti, Direttrice Generale della Galleria Borghese di Roma, dal titolo Caravaggio. Una vita difficile. L’incontro è uno degli eventi collaterali che accompagnano la mostra La luce del vero prima di Caravaggio: Lotto e Savoldo, in corso fino al 15 settembre 2026 nello Spazio Scoperte dei Musei Reali di Torino, al secondo piano della Galleria Sabauda, che propone un approfondito confronto tra due protagonisti del primo Cinquecento veneto e lombardo: Lorenzo Lotto (Venezia, 1480 – Loreto, 1556/1557) e Giovanni Girolamo Savoldo (Brescia?, 1480/1485 circa – Venezia, post 1548). Attraverso il dialogo tra la Sacra Famiglia con santa Caterina d’Alessandria di Lorenzo Lotto, in prestito dall’Accademia Carrara di Bergamo, l’Adorazione dei pastori (1522-1523) e l’Adorazione del Bambino tra san Girolamo e san Francesco d’Assisi (1525-1530) di Savoldo, appartenenti alle collezioni della Galleria Sabauda, l’esposizione indaga le radici di quella “luce del vero” che anticipa la rivoluzione caravaggesca. Conferenza Francesca Cappelletti. Caravaggio. Una vita difficile Torino, Palazzo Reale | Sala da Ballo, secondo piano (Piazzetta Reale, 1) Martedì 7 luglio 2026, ore 17.30 Ingresso compreso nel biglietto dei Musei Reali di Torino, fino a esaurimento dei posti disponibili. Prenotazioni al link: https://forms.zohopublic.eu/intranetmuseireali/form/ConferenzelegateallamostradossierLottoeSavoldo/

formperma/ReaEOEegGYgSrK_Bpxk5MW8-dmEg12lrxayHfY98ocg Mostra La luce del vero prima di Caravaggio: Lotto e Savoldo Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda | Spazio Scoperte (Piazzetta Reale, 1) 30 maggio – 15 settembre 2026 Orari: dal giovedì al martedì, 9.00-19.00 (la biglietteria chiude alle ore 18.00) Chiuso il mercoledì La mostra dossier è a cura di Annamaria Bava e Alessandro Uccelli Progetto allestitivo Stefania Dassi e Barbara Vinardi Progetto grafico Paolo Mamino Filmato prodotto da Stefano P. Testa per Lab80 Film su un testo di Alessandro Uccelli I Musei Reali di Torino ringraziano L’Accademia Carrara di Bergamo La Biblioteca Marciana di Venezia La Fondazione Roberto Longhi di Firenze Ingresso alla Galleria Sabauda compreso nel biglietto dei Musei Reali Intero € 15,00; Ridotto: € 2,00 (ragazzi di età dai 18 ai 25 anni). Gratuito: minori di 18 anni; persone con disabilità e un loro accompagnatore; Insegnanti con scolaresche; Guide turistiche con gruppi; Personale del Ministero della Cultura; Possessori di Abbonamento Musei, Torino + Piemonte Card, tessera ICOM; Giornalisti regolarmente iscritti all’Ordine. Web https://museireali.beniculturali.it/