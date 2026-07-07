Ivrea: un arresto e sequestro di una santabarbara

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Nel centro abitato di Traves sono ripresi i lavori per la manutenzione e il miglioramento della carreggiata e per il consolidamento dei muri
Non va agli arresti domiciliari il poliziotto accusato del lancio di un lacrimogeno che ha ferito
Ascom chiede regole uguali per negozi e online Sono iniziati sabato 4 luglio i saldi estivi
TERMINATA LA CHIUSURA AL KM 6+500 Proseguirà ancora per almeno per un mese il cantiere per la manutenzione
Gli ITS Academy del Piemonte si confermano eccellenza a livello nazionale: per il monitoraggio INDIRE la