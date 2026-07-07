POLITICA
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La sicurezza sarà uno dei temi principali della campagna elettorale
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E’ stata discussa oggi in Consiglio comunale l’interpellanza presentata dalla Capogruppo di Forza Italia in Consiglio
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