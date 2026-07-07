Mondiali 2026: il torneo entra nel vivo!

 

Il Mondiale 2026 è entrato nella fase a eliminazione diretta e le emozioni non stanno mancando. Diverse nazionali hanno già conquistato i quarti di finale, tra cui Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra, Marocco e Norvegia. Tra le sorprese più grandi del torneo c’è l’eliminazione del Brasile, sconfitto dalla Norvegia.
Oggi, 7 luglio, si disputano le ultime due gare degli ottavi di finale: Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. Le vincitrici completeranno il quadro dei quarti, che prenderanno il via nei prossimi giorni.
Con le grandi favorite ancora in corsa e alcune rivelazioni pronte a stupire, il Mondiale entra ora nella sua fase decisiva. Ogni partita può fare la differenza e la corsa verso la finale del 19 luglio si preannuncia sempre più spettacolare.

Enzo Grassano

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