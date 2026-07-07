Trovato morto in casa con una profonda ferita alla testa. Si indaga per omicidio

Macabra scoperta a Torino da parte dei vigili del fuoco. All’interno di un appartamento è stato rinvenuto il corpo di una persona in avanzato stato di decomposizione.

In un primo momento gli investigatori avevano ipotizzato una nuova tragedia legata all’isolamento sociale, anche alla luce di un episodio analogo avvenuto nelle stesse ore in città. I successivi accertamenti hanno però evidenziato una profonda ferita alla testa, elemento che ha orientato le indagini verso l’ipotesi di una morte violenta.

L’identità della vittima non è ancora stata ufficialmente confermata. Nell’alloggio risiedeva un uomo di 55 anni e gli inquirenti stanno verificando se il corpo appartenga a lui. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento a carico di ignoti. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Il cadavere è stato trovato in un’abitazione di via Verolengo, nel quartiere di Lucento.

IL TORINESE