Lionel Messi, l’uomo dei record diventa un fumetto

The Graphic Novel

Mentre a quasi 39 anni riscrive ancora la storia del calcio mondiale diventando il miglior marcatore di sempre ai Mondiali, arriva in libreria per Gremese il graphic novel dedicato alla leggenda argentina.

C’è qualcosa di profondamente cinematografico nella parabola di Lionel Messi. Il bambino gracile di Rosario, a cui venne diagnosticato un deficit dell’ormone della crescita, è diventato il calciatore che più di ogni altro ha saputo trasformare il talento in un’opera di perseveranza, sacrificio e continua reinvenzione. E proprio mentre il campione argentino continua ad aggiungere pagine alla propria leggenda, arriva in libreria per Gremese Lionel Messi – The Graphic Novel, il volume illustrato firmato dalle sorelle slovacche Zuzana e Ivana Jancová.

L’uscita del libro coincide infatti con un nuovo capitolo della straordinaria avventura sportiva della “Pulce”. Grazie alla doppietta realizzata contro l’Austria ai Mondiali 2026, Messi è diventato il miglior marcatore nella storia della Coppa del Mondo, raggiungendo quota diciotto reti e superando il primato che apparteneva a Miroslav Klose. Un altro record per un atleta che, a quasi trentanove anni, continua a sfidare il tempo e i limiti della propria disciplina.

È proprio questa dimensione, sospesa tra impresa sportiva e racconto umano, a costituire il cuore del graphic novel pubblicato da Gremese. In 120 pagine a colori, impreziosite da tavole dinamiche e sequenze dal forte impatto narrativo, il volume ripercorre i momenti decisivi della carriera di Messi: dagli esordi nei campetti di Rosario al trasferimento al Barcellona, dagli anni irripetibili sotto la guida di Pep Guardiola alle sfide affrontate con la nazionale argentina, fino alle esperienze al Paris Saint-Germain e all’Inter Miami.

Ma Lionel Messi – The Graphic Novel è molto più di una biografia sportiva disegnata. È il racconto di un ragazzo che ha saputo trasformare ogni ostacolo in un’opportunità di crescita, ogni caduta in una nuova ripartenza, ogni trionfo in un punto di partenza per un’altra sfida. Un percorso che mette in luce non soltanto il campione capace di vincere il Mondiale, conquistare otto Palloni d’Oro e stabilire record apparentemente irraggiungibili, ma anche l’uomo dietro l’icona globale.

Il volume, organizzato come un vero e proprio romanzo di formazione, accompagna il lettore attraverso le tappe fondamentali della sua vita – L’inizio del viaggio, Diventare un giocatore del Barcellona, Lezioni imparate lungo il cammino, Più forte di prima, Nuova maglia, nuova strada, fino a Oltre il campo – costruendo il ritratto di un atleta che ha fatto della tenacia, della passione e della genialità i propri tratti distintivi.

Con il linguaggio immediato e coinvolgente del fumetto, le autrici Zuzana e Ivana Jancová, al loro debutto internazionale, riescono a restituire l’epica contemporanea di uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi, trasformando la sua vicenda in una storia universale di determinazione e sogni realizzati.

Un libro pensato per gli appassionati di calcio e per i fan di Messi, ma anche per i lettori di fumetti, gli amanti delle biografie e delle storie capaci di ispirare. Perché la vicenda di Lionel Messi, oggi più che mai, continua a ricordare che i record sono fatti per essere superati, ma le leggende sono destinate a rimanere.

IL TORINESE