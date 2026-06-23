Protocollo d’Intesa per la Sicurezza Cibernetica

È stato rinnovato oggi presso la Questura di Torino il Protocollo d’Intesa tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Piemonte e Valle d’Aosta e Infratrasporti Torino, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei crimini informatici.

La Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica opera quotidianamente per tutelare l’integrità e la funzionalità delle reti informatiche delle infrastrutture strategiche del Paese. A questo scopo, il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche coordina le attività, avvalendosi dei presidi territoriali presenti in ogni regione. Inoltre, grazie a una sala operativa attiva 24 ore su 24, rappresenta il punto di contatto nazionale e internazionale per la gestione tempestiva degli eventi critici.

L’accordo rafforza una collaborazione strategica per la protezione delle infrastrutture critiche presenti sul territorio torinese grazie ad una strategia di costante condivisione informativa necessaria alla prevenzione e alla mitigazione delle minacce cyber.

La firma, avvenuta alla presenza del Sig. Questore di Torino dott. Massimo Gambino, del Dirigente del COSC Piemonte e Valle D’Aosta, Dott.ssa Assunta Esposito, del Presidente e Amministratore Delegato di Infra.To Prof. Ing. Bernardino Chiaia, conferma e rinnova l’impegno intrapreso di proseguire un percorso condiviso che ha già prodotto modelli operativi efficaci e che, con la firma odierna si pone l’obiettivo di produrne di più avanzati e aderenti alle nuove realtà operative.

Elemento centrale del protocollo, in linea di continuità con la precedente sottoscrizione, sarà la condivisione strutturata delle informazioni sugli eventi cyber più rilevanti per poter affrontare tempestivamente eventuali situazioni di emergenza e rafforzare l’efficacia delle azioni di contrasto.

Tra gli aspetti qualificanti dell’accordo rientra anche il potenziamento delle attività formative congiunte.

Gli specialisti della Polizia Postale e di Infra.To prenderanno parte a momenti di confronto dedicati alle vulnerabilità informatiche, alle nuove metodologie di protezione e agli scenari emergenti della cybersecurity. Un lavoro condiviso che contribuirà ad accrescere resilienza, capacità operative e innovazione.

Presidente e A.D. Infra.To Prof. Ing. Bernardino Chiaia: “Il rinnovo di questo Protocollo conferma la nostra attenzione al tema della sicurezza e della resilienza delle infrastrutture strategiche del territorio. Oggi la protezione delle reti e dei sistemi digitali è una componente essenziale per garantire continuità, affidabilità ed efficienza dei servizi pubblici.

La collaborazione con la Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica rappresenta un valore nell’ambito di un approccio fondato sulla condivisione delle informazioni, sulla prevenzione e sullo sviluppo di competenze sempre più avanzate. Le minacce cyber evolvono rapidamente e richiedono strumenti, conoscenze e modelli operativi capaci di adattarsi con tempestività ai nuovi scenari.

Con questo rinnovo Infra.To ribadisce il proprio impegno a investire nella sicurezza, nell’innovazione e nella costruzione di un sistema sempre più capace di proteggere infrastrutture e cittadini, attraverso una collaborazione istituzionale concreta e orientata ai risultati».”

DIRIGENTE COSC POLIZIA POSTALE DOTT.SSA ESPOSITO: “Il protocollo è uno strumento prezioso per le attività istituzionali svolte dal nostro Centro ed è funzionale ad un dialogo continuo con le infrastrutture critiche presenti sul territorio di competenza poiché oggi i servizi essenziali sono sempre più dipendenti da sistemi digitali interconnessi. Questa sinergia ci consente pertanto di rafforzare una cultura e delle metodologie condivise di contrasto al cybercrime.”

IL TORINESE