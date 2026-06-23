Scanderebech e il blackout a Palazzo Civico

La capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech, che ieri aveva dato il via al dibattito in Sala Rossa sul problema dei blackout, oggi ha scattato queste foto a Palazzo Civico. Anche il Municipio, a quanto pare, non è immune al blocco di energia elettrica. “Oggi in municipio si stanno susseguendo diversi blackout, il Sindaco chiederà scusa ai suoi funzionari impossibilitati a lavorare, a coloro che sono rimasti chiusi negli ascensori? O adesso sarà mica colpa dei dipendenti comunali se salta la luce anche a palazzo civico?”, commenta la consigliera.

IL TORINESE