Scanderebech e il blackout a Palazzo Civico

La capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech, che ieri aveva dato il via al dibattito in Sala Rossa sul problema dei blackout, oggi ha scattato  queste foto a Palazzo Civico. Anche il Municipio, a quanto pare,  non è immune al blocco di energia elettrica. “Oggi in municipio si stanno susseguendo diversi blackout, il Sindaco chiederà scusa ai suoi funzionari impossibilitati a lavorare, a coloro che sono rimasti chiusi negli ascensori? O adesso sarà mica colpa dei dipendenti comunali se salta la luce anche a palazzo civico?”, commenta la consigliera.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

La grotta dei dossi

Articolo Successivo

Sergio Bartoli (Lista Cirio): «Torrente Orco, la Regione se ne sta occupando, ma servono interventi tempestivi»

Recenti:

I due punti. E poi?

L’OPINIONE I ” nuovi tropici sabaudi” : 37 gradi. I blackout si moltiplicano ( e già

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless