Raffaella Romagnolo presenta “La segreta cura”

Alla Fondazione Mirafiore, per le “Passeggiate Letteriarie”

Venerdì 26 giugno, alle ore 18.30, nell’incantevole del Bosco dei Pensieri, all’interno del Villaggio Narrante di Fontanafredda, a Serralunga d’Alba, le passeggiate letterarie della Fondazione Emanuele di Mirafiore accoglieranno Raffaella Romagnolo, che leggerà e racconterà il suo libro “La segreta cura”.

Cosa c’è sotto la superficie della nostra pelle? A vederci da fuori siamo tutti uguali, ma appena sotto la pelle sono in corso processi di cui nemmeno noi siamo sempre consapevoli, e che sono malattie che, una volta diagnosticate, modificano per sempre il corso della nostra vita. È quello che è accaduto a Raffaella Romagnolo che, solo dopo molti anni dalla diagnosi, ha deciso di raccontare la sua esperienza, “perché tutto diventa scrittura”. L’autrice ripercorre i primi consueti medici, le cure con l’interferone gli effetti collaterali invasivi, il lento percorso di accettazione fino alla richiesta di invalidità. Dopo aver dato un nome alla malattia, il passo seguente è stata farla conoscere sul piano sociale. La parola “cura” del titolo porta in sé una doppia radice: la terapia medica e, nel senso etimologico latino, la preoccupazione e l’angoscia. Elaborare la malattia significa anche rendersi conto di essere un corpo, non di avere un corpo, e di ricostruire la propria identità in una forma più matura e complessa. Il traguardo è possibilità di contemplare un orizzonte più terso e ampio.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.fondazionemirafiore.it

Mara Martellotta

IL TORINESE