Nasce “Ovum Regale”: quando l’alta pasticceria incontra la meccanica di precisione

Firmato dagli chef Ugo Alciati ed Emmanuele Guido per il brand Tartufo Regale, il nuovo dessert scardina i cliché della frutta realistica grazie a un’innovativa tecnica di calco da uova fresche e a un ripieno iconico che celebra il gusto della tradizione piemontese

di Alessandro Sartore

Nel panorama contemporaneo della pasticceria da ristorazione, dove la tendenza del trompe-l’œil e dei frutti realistici domina spesso i social e le carte dei dessert, c’è chi ha scelto di fare il percorso inverso. Non imitare la natura standardizzandola attraverso stampi industriali, ma clonare l’imperfezione perfetta della natura stessa.

È questa la filosofia alla base di Ovum Regale, il primo dessert firmato Tartufo Regale – brand che fa capo alla holding agroalimentare GLP (Gruppo TCN), a cui appartengono storici marchi come Galup e Streglio -. Presentato ufficialmente a Torino presso il Flagship Store Galup di Via Andrea Doria, il dolce è il frutto della sinergia tra la visione imprenditoriale di Giuseppe Bernocco, Sebastiano Astegiano e il tristellato Ugo Alciati, affiancato dallo chef Emmanuele Guido.

Oltre la tendenza: l’ingegnerizzazione del guscio

A prima vista si presenta come un perfetto uovo di gallina. Eppure, dietro questa apparente semplicità, si cela un progetto di alta ingegneria alimentare. Per realizzarlo è stata fondamentale la contaminazione con il know-how del Gruppo TCN, specializzato in meccanica di precisione.

“Ovum Regale non è soltanto un dessert, ma una vera e propria esperienza gastronomica”, ha spiegato lo chef Emmanuele Guido. “La sua realizzazione segue un processo produttivo diametralmente opposto rispetto alla frutta realistica, con un livello di complessità decisamente superiore”.

Il team ha sviluppato un sistema che consente di ricavare i calchi in silicone direttamente da oltre cento uova fresche di gallina, tutte diverse tra loro. Rugosità, porosità e imperfezioni del guscio reale vengono trasferite direttamente sullo stampo. Questo approccio vieta l’utilizzo di glasse correttive post-produzione: il cioccolato bianco esce dallo stampo nudo, preservando l’autenticità millimetrica della sinuosità naturale.

La sfida termica del ripieno: panna cotta e zabaione

Se il guscio rappresenta un trionfo di precisione estetica, la vera sfida per la ricerca e sviluppo (R&D) ha riguardato la gestione della chimica degli ingredienti in relazione alle temperature.

Il dolce viene assemblato ed estratto attraverso un’apertura di appena 20 millimetri, concepito per la catena del freddo (distribuito congelato e servito a temperatura di frigorifero). Il ripieno custodisce i pilastri della tradizione dolciaria piemontese: panna cotta, zabaione e Nocciola Piemonte IGP, elementi strutturati per dialogare con le note di Tartufo Regale.

Dal punto di vista tecnico, l’ostacolo maggiore è stato rappresentato dall’acqua libera presente nella panna cotta e nello zabaione. Durante la fase di abbattimento e congelamento, l’aumento di volume dei liquidi rischiava di generare una pressione interna tale da spaccare la sottile camicia di cioccolato bianco. I mesi di ricerca sono serviti proprio a trovare il perfetto punto di equilibrio strutturale capace di garantire stabilità senza compromettere la texture setosa del ripieno al momento del servizio.

Sinergie industriali e posizionamento sul mercato

L’operazione Ovum Regale dimostra come il comparto Food italiano stia evolvendo verso modelli di business in cui artigianato d’eccellenza, manifattura ed expertise stellata si fondono per fare volume e posizionamento. La partnership storica tra la famiglia Bernocco-Astegiano e Ugo Alciati trova qui un ulteriore tassello di sviluppo commerciale per il brand Tartufo Regale, nato per ridefinire la categoria dei tartufi di cioccolato attraverso il linguaggio della Chocollery (la gioielleria in cioccolato).

Il dessert non rimarrà un unicum: l’azienda ha già annunciato che l’uovo rappresenta solo il primo capitolo di un più ampio percorso di ricerca dedicato agli abbinamenti gastronomici d’autore.

Dove trovarlo: Ovum Regale farà il suo ingresso ufficiale in carta al ristorante “Guido” di Serralunga d’Alba (1 stella Michelin), all’interno della storica tenuta di Fontanafredda. Per il canale della ristorazione e del fine food retail, il prodotto può essere ordinato e gestito direttamente tramite la rete distributiva di Tartufo Regale all’indirizzo mail: info@tartuforegale.it

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