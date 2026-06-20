Ronaldinho riparte da Ravenna: il calcio ritrova il suo sorriso!

La notizia che ha sorpreso il mondo del calcio tra il 19 e il 20 giugno 2026 è una di quelle che sembravano impossibili: Ronaldinho torna a legarsi a un club italiano e lo fa con il Ravenna. A 46 anni, l’ex fuoriclasse brasiliano ha accettato il progetto del club romagnolo guidato da Ignazio Cipriani, scatenando entusiasmo tra tifosi e appassionati.

L’annuncio ufficiale sarà presentato il 23 giugno a Miami, ma la notizia ha già fatto il giro del mondo. Ronaldinho ha dichiarato di non vedere l’ora di “tornare a danzare sul pallone”, confermando il suo coinvolgimento in una delle operazioni più sorprendenti dell’estate calcistica.

Restano però da chiarire i dettagli sul suo impiego in campo. Se alcune ricostruzioni parlano di un vero ritorno da giocatore, altre fonti vicine al club spiegano che il brasiliano potrebbe essere protagonista soprattutto di eventi promozionali e di una partita speciale, più che di un’intera stagione in Serie C.

In ogni caso, l’effetto mediatico è già enorme. Ravenna si ritrova improvvisamente al centro dell’attenzione internazionale grazie a uno dei calciatori più amati di sempre. E anche se il tempo delle magie settimanali sembra lontano, il solo nome di Ronaldinho basta ancora a far sognare milioni di tifosi.

Enzo Grassano

IL TORINESE