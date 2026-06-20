Rapina in profumeria: due arresti

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino una cittadina rumena di 41 anni e un cittadino italiano di 49 anni, per tentata rapina impropria in concorso.

L’intervento è scattato a seguito della segnalazione pervenuta alla locale Centrale Operativa relativa a un tentativo di furto presso un esercizio commerciale di corso Grosseto. All’arrivo di una volante dell’U.P.G.S.P., è stata ricostruita la dinamica del fatto: l’addetto alla sicurezza aveva notato un uomo e una donna aggirarsi con atteggiamento sospetto tra gli scaffali del negozio e li aveva visti approfittare dell’assenza momentanea di una dipendente per prelevare diverse confezioni di profumo di elevato valore dal bancone, occultandoli all’interno di una borsa a tracolla.

Dopo aver oltrepassato le casse senza effettuare il pagamento della merce, entrambi sono stati fermati dall’addetto alla vigilanza, che ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112.

I due hanno tentato di guadagnarsi la fuga forzando una porta di emergenza e l’uomo si è avvento contro l’addetto alla sicurezza e contro due commesse che hanno cercato di impedirne l’allontanamento, riportando lievi contusioni ed escoriazioni agli arti superiori.

La successiva perquisizione personale ha consentito di recuperare la refurtiva, costituita da profumi e deodoranti di note marche per un valore complessivo di oltre 620 euro. La merce, interamente recuperata, è stata restituita al punto vendita.

Alla luce dei fatti, i due sono stati arrestati per tentata rapina impropria in concorso e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associati presso la locale Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”.

L’arresto è stato convalidato, con applicazione per entrambi del divieto di dimora su Torino e provincia.

IL TORINESE