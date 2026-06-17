Filosa in Parlamento: i 5 miliardi di Stellantis e la sfida del rilancio di Mirafiori

ROMA – L’intervento del nuovo amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, davanti alle Commissioni parlamentari competenti era atteso soprattutto a Torino, dove il dibattito sul futuro di Mirafiori resta uno dei temi industriali più delicati del Paese.

Al centro dell’audizione c’è stato il piano di investimenti che il gruppo intende sviluppare in Italia nei prossimi anni. Stellantis ha confermato un impegno economico significativo, con risorse destinate allo sviluppo di nuove tecnologie, software, ricerca e innovazione. Un segnale che punta a rafforzare la presenza industriale italiana in una fase di profonda trasformazione del settore automobilistico.

Per Torino, tuttavia, la questione principale non riguarda soltanto l’entità degli investimenti annunciati, ma la loro ricaduta concreta sullo storico stabilimento di Mirafiori.

Filosa ha ribadito il ruolo centrale del sito torinese nella strategia del gruppo, confermando la produzione della Fiat 500 elettrica e l’avvio della versione ibrida del modello, sulla quale si concentrano molte aspettative per aumentare i volumi produttivi e riportare maggiore continuità alle attività dello stabilimento.

Si tratta di una notizia importante per i lavoratori e per l’indotto, ma che non esaurisce le preoccupazioni del territorio. Da tempo sindacati e istituzioni chiedono infatti l’assegnazione di ulteriori modelli produttivi che possano garantire una prospettiva industriale più solida nel lungo periodo.

Dalle indicazioni emerse in Parlamento, Torino continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nelle attività di progettazione, sviluppo tecnologico e ingegneria legate alla mobilità del futuro. Il patrimonio di competenze accumulato in decenni di storia automobilistica rappresenta ancora oggi uno dei principali punti di forza del territorio.

La sfida, però, sarà trasformare questa centralità tecnologica in nuove opportunità produttive. Negli ultimi anni il settore automotive piemontese ha affrontato una fase complessa, segnata dalla transizione verso l’elettrico, dal rallentamento del mercato europeo e dalla crescente competizione internazionale.

Per questo motivo il dibattito non riguarda soltanto Mirafiori, ma l’intera filiera regionale, composta da centinaia di aziende specializzate che dipendono in larga misura dall’andamento della produzione automobilistica.

L’audizione di Filosa è stata accolta come un passaggio importante perché ha confermato la volontà di Stellantis di mantenere un forte radicamento industriale in Italia. Allo stesso tempo, però, molte delle domande sollevate negli ultimi mesi restano aperte.

IL TORINESE