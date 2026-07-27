Per le vacanze i piemontesi scelgono l’Europa

Per l’estate, i piemontesi si orientano verso un ampioventaglio di destinazioni e tipologie di viaggio. A delineare le preferenze è un’analisi di Fiavet Piemonte, che fotografa le principali tendenze delle vacanze estive dei residenti della regione.

L’Europa continua a rappresentare la meta prediletta, con una particolare attenzione rivolta alle grandicittà. Tra le destinazioni in crescita spicca Cracovia, favorita dall’attivazione del collegamento aereo diretto con l’aeroporto di Torino. Restano inoltre molto richieste Grecia, Croazia e Albania, mentre tra le mete africane prevalgono l’Egitto, le localitàdel Mar Rosso, il Kenya e la Tanzania. Mantengono un buon livello di interesse anche i viaggi verso il Centro e il Sud America, scelti soprattutto da chi cerca itinerari più articolati e ricchi di esperienze.

Dall’analisi emerge anche una rinnovata preferenza per i viaggi organizzati, considerati una soluzione capace di offrire maggiore assistenza, sicurezza e tutela in uno scenario internazionale caratterizzato da diverse incertezze. Continuano a riscuotere successo anche le crociere all-inclusive nel Mediterraneo, mentre la permanenza media delle vacanze estive si conferma intorno a una settimana.

IL TORINESE