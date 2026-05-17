 Vol.To, le “Parole del volontariato”

Il Salone del Libro si prepara ad accogliere nuovamente le “Parole del volontariato”, il grande spazio dedicato al racconto dell’impegno civico e del Terzo Settore, dal volontariato che entra negli ospedali attraverso la pet therapy ai percorsi di inclusione per i figli dei detenuti, dalla rigenerazione dei beni confiscati alla mafia fino ai temi dell’economia sociale, della partecipazione giovanile e della certificazione delle competenze.

Anche quest’anno Vol.To, insieme al Centro di Servizio per il Volontariato del Piemonte, coordinati da CSV net Piemonte ETS , da CSV Valle d’Aosta e Csv Net, sarà presente all’interno di uno degli appuntamenti culturali più importanti, con un ricco calendario di incontri, testimonianze e dialoghi.

Lo stand del volontariato, Padiglione Oval stand T130-U129, diventerà per tutta la durata del Salone un luogo di confronto e di partecipazione, dove il Terzo Settore potrà raccontare il proprio impegno quotidiano attraverso esperienze concrete, storie di comunità e riflessioni sul presente e sul futuro della cittadinanza attiva.

Ampio spazio sarà dedicato alla valorizzazione delle competenze maturate nel volontariato, alla costruzione di territori più sostenibili e inclusivi, al rapporto tra sport e impegno sociale, al potere della musica come strumento di relazione e comunità, fino ad arrivare al ruolo dei media nel raccontare il volontariato e alla partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica. Vi saranno anche momenti dedicati alla clownterapia, alla prevenzione sanitaria e all’educazione di primo soccorso, come riflessioni sulla comunicazione interculturale e sull’importanza delle parole nella costruzione di relazioni autentiche e inclusive.

All’interno dello spazio “Le parole del volontariato” Vol.To ETS porterà al Salone del Libro alcune esperienze associative del territorio torinese, con un calendario di incontri dedicato a cura, prevenzione, comunicazione, solidarietà e partecipazione giovanile.

Tra gli appuntamenti da segnalare particolare attenzione merita il talk in programma lunedì 18 maggio dalle 12 alle 13.30 dal titolo “Partecipare per cambiare”, che vedrà protagonisti i Giovani della Consulta Provinciale degli Studenti e i delegati Piemontesi del Servizio Civile Universale, chiamati a confrontarsi sul valore della partecipazione giovanile alla vita sociale, civica e comunitaria. Saranno relatori Francesco Colaianni, rappresentante nazionale della Macroarea Nord, Federico Priolo, rappresentante regionale del Piemonte e Aurora Pizzimenti, vice rappresentante regionale del Piemonte. Una riflessione sul valore della comunicazione, come attività non scontata, sarà al centro dell’incontro curato da Intercultura lunedì 18 maggio, dalle 11 alle 12, con relatrici Laura Barilari e Claudia Chiaperotti.

“La presenza di Vol.To ETS al Salone del Libro – spiega il Suo presidente Stefano Meneghello – rappresenta ormai una consuetudine significativa, perché porta il volontariato dentro uno dei luoghi culturali più importanti del nostro territorio e del Paese. “Le parole del Volontariato” non sono soltanto uno spazio espositivo e un calendario di incontri, ma un’occasione per raccontare quanto il Terzo Settore sia parte viva della comunità, nei luoghi di cura, nelle scuole, nelle relazioni di prossimità, nei percorsi di inclusione e nelle esperienze quotidiane di cittadinanza attiva.

Quest’anno abbiamo voluto rivolgere particolare attenzione al tema dei giovani, perché il futuro del volontariato passa dalla loro capacità di sentirsi protagonisti della vita sociale. Il talk “ “Partecipare per cambiare” con la Consulta Provinciale degli Studenti e i delegati piemontesi del Servizio Civico Universale, va proprio nella direzione di ascoltare le nuove generazioni, valorizzare le loro esperienze e costruire con loro spazi concreti di partecipazione. Come Vol.To ETS crediamo che il volontariato sia anche questo, una palestra di responsabilità, relazione e comunità, capace di formare cittadini più consapevoli e attenti al bene comune”.

Mara Martellotta

IL TORINESE