Hope Color di Chivasso: certi eventi non si raccontano, si vivono

Cresce l’attesa per la seconda edizione della camminata più colorata e inclusiva di sempre: l’appuntamento di sabato 23 maggio a Chivasso sarà un’autentica festa a cielo aperto di sport, amicizia, divertimento, condivisione e solidarietà

Ci sono eventi che si vivono e altri che si ricordano per sempre. Sabato 23 maggio la Hope Color Chivasso torna per la sua seconda edizione con ancora più entusiasmo, energia e voglia di regalare emozioni autentiche a tutta la città. Organizzata da ASD Hope Running APS e Volley Fortitudo Chivasso con il patrocinio della Città di Chivasso, questo pomeriggio speciale sarà molto più di una semplice camminata colorata e inclusiva di 5 chilometri: sarà una vera festa di sport, amicizia, divertimento e condivisione, aperta a grandi e piccoli, famiglie, gruppi di amici, sportivi e a chiunque abbia voglia di lasciarsi travolgere dalla magia dei colori e della musica.

Dopo il successo della prima edizione, quest’anno l’evento si rinnova con grandi novità: la prima è sicuramente il percorso diverso, studiato per far vivere ai partecipanti un’esperienza ancora più coinvolgente e immersiva. La Hope Color attraverserà ancora più angoli suggestivi e bellezze naturalistiche del territorio chivassese, regalando momenti unici tra natura, allegria e spettacolari esplosioni di colore alla partenza e all’arrivo nella centralissima piazza d’Armi.

Non da meno la cerimonia di premiazione della Borsa di Studio “Fabio Santa”, iniziativa promossa dalla stessa Hope Running insieme ai famigliari e agli amici di Fabio che vuole tradurre il ricordo in un gesto concreto di fiducia nel futuro, offrendo un’opportunità reale a giovani che si distinguono per il loro impegno scolastico e per la capacità di mettersi al servizio degli altri. Prima dell’inizio della Hope Color verranno infatti premiati i tre giovani meritevoli premiati dalla giuria e scelti tra le candidature pervenute negli scorsi mesi. Un momento di sport che si trasforma in un atto di restituzione alla comunità, trasformando il movimento in solidarietà e la partecipazione in speranza.

Ogni passo della Hope Color sarà accompagnato da sorrisi, emozioni e dalla straordinaria energia che solo eventi come questo riescono a creare. Non conta il tempo sul cronometro, non conta arrivare primi: conta divertirsi insieme, condividere emozioni e vivere un evento capace di unire persone di tutte le età in un clima di festa e positività. Un’atmosfera fantastica resa possibile grazie alla partecipazione e all’impegno di tante realtà del territorio che anche quest’anno non faranno mancare la loro presenza: Accendi lo Spirito di Settimo Torinese, Palestra Mirabai di Volpiano, Pro Loco di Gassino Torinese, Croce Rossa Italiana – Comitato di Chivasso, Wolontari Clown di Cirié, Insieme per Matilde e Margherita, ANFFAS di Rivarolo Canavese, Il Nido di Ale e Laura, Amici del Po di Chivasso e non solo. Una menzione speciale va spesa per la Libertas Nuoto Chivasso, che parteciperà con un nutritissimo gruppo alla Hope Color grazie alla sensibilità mostrata dal tecnico Valentina Ferraioli. Una partecipazione straordinaria che può rappresentare il primo passo di un percorso comune finalizzato al sostegno delle persone con disabilità ed al loro accesso alla pratica sportiva.

E quando la camminata finirà, inizierà uno dei momenti più attesi! Ad animare il post evento arriverà infatti l’incredibile XXL Party in piazza d’Armi: musica, drink, colori e tantissima energia trasformeranno il cuore di Chivasso in una grande festa a cielo aperto tutta da vivere.

La Hope Color Chivasso è un evento unico nel suo genere, capace di trasformare un pomeriggio di fine maggio in un ricordo speciale. È il momento perfetto per stare insieme, divertirsi, liberarsi dalla routine e lasciarsi contagiare da un’ondata di felicità, sport e condivisione. Ma non solo: iscrivendovi all’evento contribuirete alla raccolta fondi indetta da Hope Running e Volley Fortitudo Chivasso che servirà per alimentare i progetti sociali e sportivi di entrambe le realtà fortemente impegnate nel tessuto associazionistico chivassese.

L’imperativo è non prendersi impegni per il pomeriggio di sabato 23 maggio: preparatevi a camminare, ballare, divertirvi e colorarvi di emozioni. Hope Running e Volley Fortitudo Chivasso vi aspettano per la seconda edizione della Hope Color: certi eventi non si raccontano, si vivono.

All’evento ci si può iscrivere online sul portale Endu al link https://www.endu.net/it/events/hope-color-chivasso/ oppure nei punti di iscrizione fisici presenti sul territorio, che riportiamo qui sotto:

– Chivasso

1) Hope Running

Corso Galileo Ferraris 60

Orari: lun. 08,30-13,00; mer. 14,00-16,00; ven. 08,30-12,00.

Tel. 371 517 2531

2) Volley Fortitudo Chivasso

Via Paleologi 22 c/o Palestra Liceo Isaac Newton

Orari: lun.-mar.-gio.-ven. 17,00-20,00;

Via Favorita 120 c/o PalaLancia

Orari: mer. 18,30-21,00

Tel. 347 977 2895 – 328 546 5356

3) XXL Cafè

Piazza del Castello 8

Orari: mar.-mer.-gio. 17,00-21,30; ven.-sab. 17,00-02,00; dom. 17,00-21,30

Tel. 347 522 1741

4) Bottega d’arte

Via Torino 13

Orari: da mar. a sab. 09,00-12,00 e 15,30-19,00

Tel. 340 372 9617

5) CartaFesta Chivasso

Via Po 22

Orari: da lun. a ven. 08,00-12,30 e 15,30-19,00; sab. 08,30-12,30 e 16,00-19,00

Tel. 375 845 6539

6) Esteticamente

Corso Galileo Ferraris 56

Orari: da mar. a ven. 08,00-18,00; sab. 08,00-14,00

(Chiuso il primo sabato del mese)

Tel. 011 910 1161 – 392 564 5524

7) Tabaccheria Cerato

Piazza dell’Assunta 17 – frazione Castelrosso

Orari: da lun. a sab. 07,30-12,30 e 16,00-19,00

Tel. 011 910 9694

8) Un Diavolo Per Capello

Via Santa Maria 3 – frazione Castelrosso

Orari: mar.-gio.-ven. 08,45-18,00; mer. 13,00-20,45; sab. 08,00-18,00

Tel. 011 917 3341

– Gassino Torinese

1) Associazione Turistica Pro Loco Gassino

Via Dovis 1

Tel. 011 1911 6270

– Volpiano

1) Palestra Mirabai

Via Torino 42/D

Orari: lun.-mar.-gio. 09,30-21,00; mer. 10,00-21,00; ven. 10,00-21,30; sab. 09,30-14,00

Tel. 011 995 3278

Questi i costi di iscrizione comprendenti il kit evento (maglietta ufficiale, sacca colorata, bustine di polveri di colore e gadgets) e le relative scadenze delle tariffe promozionali:

– Adulti

€ 15 → Prenotazione dal 30 marzo al 17 maggio 2026

€ 20 → Prenotazione dal 18 maggio al 23 maggio 2026

– Bambini (tra i 3 e i 12 anni d’età) → € 10 (valido sempre)

– Bambini (sotto i 3 anni) → gratuito (valido sempre)

– Pacchetti Famiglia (validi sempre nei punti di iscrizione)

1 adulto + 1 bambino → € 21 (invece di € 25)

1 adulto + 2 bambini → € 30 (invece di € 35)

2 adulti + 1 bambino → € 32 (invece di € 40)

1 adulto + 3 bambini → € 40 (invece di € 45)

2 adulti + 2 bambini → € 41 (invece di € 50)

3 adulti + 1 bambino → € 42 (invece di € 55)

1 adulto + 4 bambini → € 48 (invece di € 55)

2 adulti + 3 bambini → € 51 (invece di € 60)

3 adulti + 2 bambini → € 52 (invece di € 65)

4 adulti + 1 bambino → € 54 (invece di € 70)

2 adulti + 4 bambini → € 60 (invece di € 70)

3 adulti + 3 bambini → € 61 (invece di € 75)

4 adulti + 2 bambini → € 63 (invece di € 80)

Per gruppi superiori alle 7 persone contattare il 371 517 2531

IL TORINESE