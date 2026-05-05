Torino, è boom del benessere: dove si investe (e dove invece si perde terreno)

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Dal fitness alla piscina di casa, dalla psicologia alla longevità: i torinesi ridisegnano le proprie priorità di spesa. Mentre il commercio tradizionale arretra, il wellness avanza a ritmo sostenuto.

C’è una parola che domina le scelte economiche dei torinesi nel 2026: benessere.

Non più un lusso per pochi, ma una voce strutturale del bilancio familiare.

E in questo scenario, anche la ristorazione di qualità si riposiziona: frequentare un ristorante raffinato non è più considerato un capriccio occasionale, ma un’esperienza di cura di sé, di convivialità consapevole e di ricerca della qualità.

Il wellness come nuova economia

Il fenomeno non è locale: è globale. Ma Torino lo riflette con chiarezza. Secondo il Global Wellness Economy Monitor, il mercato mondiale del benessere è oggi la prima economy globale e continuerà a crescere almeno fino al 2028.

In Italia, il settore dei centri benessere e dei servizi di massaggio professionale è cresciuto del 7,8% annuo negli ultimi cinque anni, e il numero di strutture specializzate ha registrato un’espansione costante.

A Torino, i dati della Camera di Commercio confermano questa “tendenza”: tra i comparti in crescita spiccano i servizi alla persona, le attività professionali (+2,1%) e le attività finanziarie (+5,7%), a testimonianza di una città che si riorganizza attorno a servizi di qualità e benessere individuale. Dopo due anni di contrazione, il tessuto imprenditoriale torinese è tornato a crescere con un saldo tra aperture e chiusure ampiamente positivo di +1.317 unità.

Dove si investe di più

Ristorazione di qualità ed esperienze gastronomiche

La ristorazione di livello è uno dei settori che meglio ha saputo intercettare il nuovo desiderio di benessere esperienziale. I torinesi spendono sempre di più per pasti curati, ingredienti ricercati e atmosfere che trasformano la cena in un momento di rigenerazione.

Secondo i dati Confcommercio, la ristorazione è tra i pochi comparti della distribuzione a proiettare una crescita del +15,5% entro il 2035, confermandosi motore dell’economia urbana. Non si tratta solo di cibo: è la ricerca di un’esperienza totale, fatta di cura, identità culturale e piacere condiviso.

Fitness e longevità attiva

I centri fitness e i personal center stanno attraversando una profonda trasformazione. L’allenamento non è più visto come strumento puramente estetico, ma come investimento sulla salute a lungo termine.

Cresce la domanda di programmi orientati alla longevità attiva, alla mobilità funzionale e alla prevenzione degli infortuni. Il concetto di healthspan — ovvero la qualità degli anni vissuti in salute — è diventato la bussola per una generazione di consumatori consapevoli.

Pilates, yoga e allenamento della forza registrano numeri in costante aumento anche nel capoluogo piemontese.

Benessere mentale e psicologia

Uno dei comparti in maggiore espansione è quello della salute mentale. Il 62% delle aziende italiane ha già attivato programmi di supporto psicologico per i propri dipendenti (dati PwC Italia), e la tendenza si riflette anche nei consumi privati.

Crescono gli sportelli di ascolto, i percorsi di mindfulness e le app di monitoraggio del benessere. In un contesto di stress diffuso e ritmi sempre più intensi, prendersi cura della mente è diventato un atto concreto, quotidiano e socialmente accettato.

Cura della persona e cosmesi clean

Nel retail torinese, il comparto dei prodotti di cura della persona è tra i pochi a segnare performance positive nel 2025 (+3,7% a livello nazionale).

Cresce la domanda di prodotti “clean label”, formulazioni naturali e trattamenti personalizzati. I consumatori leggono le etichette, scelgono ingredienti riconoscibili ed evitano sostanze potenzialmente dannose: una rivoluzione silenziosa che premia le aziende più trasparenti e penalizza chi non si adegua.

Tecnologia applicata al benessere

Dispositivi indossabili, app per il monitoraggio del sonno, sistemi smart per la gestione domestica del benessere: la tecnologia entra sempre più nel perimetro della salute personale.

Sensori, intelligenza artificiale e percorsi di cura personalizzati sono il futuro prossimo di un settore in piena evoluzione, con una domanda che cresce in modo trasversale tra le generazioni.

Dove si registra un calo

Il quadro non è però tutto positivo. Mentre il wellness avanza, interi comparti tradizionali subiscono una contrazione significativa.

Il commercio al dettaglio è in crisi strutturale. A Torino, i dati Nomisma registrano una flessione delle unità commerciali locali del -9,3% nell’ultimo decennio. I valori di compravendita dei negozi in città sono calati del -22,1% tra il 2015 e il 2025.

Confesercenti ha definito la situazione «drammatica», con le piccole imprese giovanili e femminili tra le più colpite.

I settori più penalizzati sono:

Abbigliamento e calzature: -21,4% nelle unità locali negli ultimi dieci anni;

Cultura e svago (librerie, negozi di musica, articoli ricreativi): -28,0%;

Mobili e ferramenta: in calo strutturale, complice la frenata dell’edilizia residenziale;

Industria manifatturiera: -0,78% nel primo trimestre 2025 in Piemonte (dati Unioncamere).

Anche il commercio di prossimità soffre di un paradosso: i canoni di affitto restano elevati mentre i valori di vendita degli spazi commerciali crollano, rendendo insostenibile la gestione per molti piccoli imprenditori.

La mappa del futuro torinese

I dati della Camera di Commercio di Torino, ordunque, fotografano una città in transizione.

Il traino è nei servizi alle imprese e nei servizi alla persona, mentre commercio tradizionale, industria e agricoltura segnano ancora il passo. Bene anche il turismo, che si mantiene stabile grazie alla crescita degli afflussi extra-alberghieri.

È la fotografia di una città che sta ridefinendo le sue priorità: meno beni materiali, più esperienze e qualità della vita. Meno fast fashion, più centri benessere. Meno negozi che chiudono senza ricambio, più realtà specializzate nel wellness che aprono e crescono.

IL TORINESE