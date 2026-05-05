Per tutta la giornata sarà possibile donare beni alimentari, prodotti per la cura della persona e l’igiene dell’infanzia ai volontari presenti in negozio

La raccolta di Nova Coop “Dona la Spesa” torna sabato 9 maggio per tutta la giornata nei punti vendita Coop della provincia di Torino, per raccogliere beni di prima necessità a favore delle realtà del territorio impegnate quotidianamente nel sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Soci e clienti potranno sostenere l’iniziativa acquistando prodotti alimentari per la cura della persona e l’igiene dell’infanzia e donandoli ai volontari presenti all’ingresso del negozio. Come sempre, l’indicazione è di privilegiare, tra i prodotti alimentari, i beni a lunga conservazione come pasta secca e riso, olio, pelati, carne e tonno in scatola, legumi, farina, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte a lunga conservazione, cereali, merendine, alimenti per la prima infanzia.

Nella provincia di Torino l’iniziativa coinvolgerà tutti i 34 punti vendita della rete Coop, tra cui Torino città, Collegno, Grugliasco, Rivoli, Avigliana, Alpignano, Venaria Reale, Settimo Torinese, Chivasso, Ivrea, Pinerolo, Nichelino, Moncalieri, Carmagnola e altri centri del territorio, con il coinvolgimento di associazioni, enti caritativi e realtà del terzo settore attive a livello locale nella distribuzione di aiuti alimentari e beni di prima necessità.

‹Con “Dona la Spesa” rinnoviamo un impegno che per Nova Coop si traduce in un’attenzione concreta e costante verso i bisogni delle comunità in cui operiamo – sottolinea Carlo Ghisoni, Direttore Politiche Sociali di Nova Coop –. Iniziative come questa sono particolarmente preziose per le associazioni perché consentono di raccogliere prodotti a lunga conservazione, facilmente gestibili e conservabili nel tempo, senza le complessità legate alla refrigerazione. Questo permette di costruire scorte che garantiscono un sostegno continuativo a chi si trova in difficoltà. In un contesto in cui cresce la fragilità economica di molte famiglie, il Piemonte è la regione con il più alto tasso di popolazione in povertà relativa nel Nord Italia, il ruolo di un’impresa come la nostra è anche quello di mettere a sistema la partecipazione di soci e clienti e trasformare un gesto semplice, come la spesa, in un’azione di solidarietà concreta e continuativa per il territorio›.

Dona la Spesa si terrà il 9 maggio in contemporanea in 67 negozi della rete Nova Coop, coinvolgendo oltre 500 volontari. In occasione della scorsa edizione aveva permesso di raccogliere 45 tonnellate di prodotti, per un corrispettivo di 135 mila euro.

Il dettaglio dei negozi e delle onlus coinvolte in provincia di Torino:

Coop Alpignano per il Gruppo Volontariato Vincenziano SS. Annunziata Alpignano; Coop Avigliana per la Croce Rossa Italiana di Avigliana; Coop Borgaro Torinese per la Caritas di Borgaro; Coop Caluso per AVULSS di Caluso; Coop Carmagnola per la Caritas di Carmagnola; Coop Chivasso per l’Associazione Punto a Capo; Coop Collegno Super per il MASCI Regina Margherita di Collegno; Coop Giaveno per la Caritas di Giaveno; Coop Ivrea per la Caritas di Ivrea; Coop Nichelino per la Caritas di Nichelino; Coop Orbassano per il Gruppo Volontariato Vincenziano; Coop Pinasca per la Caritas di Pinasca; Coop Piossasco per l’associazione “A Piossasco nessuno resta solo”; Coop Rivoli per l’associazione “Il Pane sul Muricciolo”; Coop San Mauro Torinese per la San Vincenzo de Paoli; Coop Settimo Torinese per la Croce Rossa Italiana; Coop Strambino per la Caritas di Strambino; Coop Susa per la Croce Rossa Italiana; i negozi Coop di Torino (Corso Belgio, Corso Molise, Piazza Respighi, via Botticelli, Corso Novara, Incoop Corso Inghilterra e via Madama Cristina, Fiorfood e Ipercoop di Parco Dora) per realtà del territorio tra cui Sermig – Arsenale della Pace, Agenzia San Salvario, Parrocchie locali e associazioni sociali; Coop Volpiano per la Caritas di Volpiano; Ipercoop Beinasco per la Caritas di Beinasco; Ipercoop Chieri per Insieme per gli Altri; Ipercoop Ciriè per Caritas e Croce Verde; Ipercoop Collegno per il Centro di Ascolto Pier Giorgio Frassati; Ipercoop Cuorgnè per la San Vincenzo; Ipercoop Pinerolo per l’Emporio Solidale “Una goccia”.

IL TORINESE