Lavoro, Grimaldi e Cera (AVS): Primotecs, si garantiscano ammortizza

“Siamo al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici della Primotecs di Avigliana, in mobilitazione davanti ai cancelli dello stabilimento. Nonostante rassicurazioni e promesse, la proprietà Mutares è sostanzialmente latitante e centocinquanta famiglie non sanno quale sarà il loro destino. Esigiamo chiarezza sull’erogazione degli ammortizzatori sociali e sul futuro del sito ed esigiamo un impegno serio da parte di Regione e Governo, che finora è mancato colpevolmente. Perché la cassa integrazione, promessa fino al 31 dicembre, verrà invece fatta scadere a fine giugno? Significa condannare lo stabilimento alla chiusura, una scelta scellerata su cui serve un immediato passo indietro, per consentire alle famiglie di respirare e alla fabbrica di restare aperta nella ricerca di nuovi investitori” – lo dichiara il Vicecapogruppo di AVS alla Camera, Marco Grimaldi, che questa mattina ha incontrato i lavoratori e le lavoratrici in presidio.

“Siamo di nuovo davanti ai cancelli della Primotecs, dopo aver presentato interrogazioni urgenti e dopo l’apertura del tavolo di crisi richiesto in Regione Piemonte, durante il quale i lavoratori avevano avuto garanzia almeno dell’ammortizzatore sociale che invece ora si interromperà il prossimo mese. Ho presentato un’altra interrogazione urgente, che si discuterà già domani, per chiedere al nuovo Assessore al lavoro se è in grado di prendersi le responsabilità del caso, difendendo l’occupazione del territorio da fondi come Mutares che hanno un atteggiamento solo predatorio e che distruggono il futuro delle famiglie e del territorio” – ha aggiunto la consigliera regionale Valentina Cera, anche lei presente.

“Il fondo Mutares è lo stesso che recentemente ha acquisito la Magna Lighting Olsa con stabilimento a Moncalieri, coinvolto da uso di ammortizzatori sociali ed esuberi. La cassa integrazione scadrà il 30 giugno e nessuno ha parlato di un suo prolungamento o di prospettive occupazionali.

Il fondo insomma sta facendo ‘la spesa’ in Piemonte senza alcun interesse nel rilancio dei siti” – concludono i due esponenti rosso-verdi.

IL TORINESE