A Trofarello inaugurato il nuovo polo culturale

La ex distilleria diventa una casa della comunita

Un investimento di 3 milioni di euro grazie ai fondi PNRR per restaurare, riqualificare e riorganizzare a Trofarello la manica della storica distilleria in via Cesare Battisti per ospitare il Centro Culturale e la Biblioteca Civica.

La riqualificazione ha riguardato la realizzazione di spazi multifunzionali di elevata flessibilità, destinati ad ospitare sia aule studio sia a soddisfare le richieste della comunità, in particolare delle associazioni che operano sul territorio, dall’Unitre all’Accademia di musica solo per citarne alcune e di molte attività extrascolastiche, che non usufruivano finora di spazi adeguati e idonei.

Un’operazione importantissima per la comunità di Trofarello, rispettando a pieno la missione dei fondi europei destinati all’inclusione sociale.

Lo ha ribadito la consigliera metropolitana delegata all’istruzione Caterina Greco durante la cerimonia di inaugurazione giovedì 23 aprile, sottolineando il valore per tutto il territorio della scelta compiuta del 2022 dal Sindaco di Città metropolitana di Torino Stefano Lo Russo di destinare i fondi della missione 5 prevalentemente a progetti del territorio, individuati all’interno del PUI Piano Urbano Integrato dopo un ampio processo di concertazione con i Comuni: in tutto 83 interventi su 48 Comuni per 234 milioni di euro, tutti in via di completamento.

Ospiti d’eccezione del Sindaco di Trofarello Stefano Napoletano sono stati tra gli altri il ministro Paolo Zangrillo, la presidente del Museo Egizio Evelina Christillin, lo storico Gianni Oliva, il consigliere metropolitano e sindaco del Comune di Santena Roberto Ghio.

Molti applausi per i giovanissimi musicisti della Accademia che si sono esibiti durante la cerimonia di inaugurazione.