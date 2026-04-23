Tutti gli appuntamenti di Exposed

Venerdì 24 aprile ore 18:30 | CAMERA

TORINO 4X4. INCONTRO CON I PROTAGONISTI

Per entrare nel cuore della mostra collettiva Torino 4×4. Fotografie di una nuova era, a cura della Fondazione Boscolo e CAMERA Torino, in collaborazione con la factory PiazzaSanMarco, EXPOSED invita il pubblico a un incontro speciale con i protagonisti del progetto. Una conversazione a più voci che vedrà sul palco i quattro fotografi e le quattro realtà sociali coinvolte, per svelare le storie dietro agli scatti e il percorso creativo che li ha generati. Un’occasione per approfondire il dialogo tra arte e impegno sociale e riflettere sul ruolo della fotografia come strumento di narrazione, inclusione e partecipazione attiva nella comunità, capace di dare voce e visibilità a esperienze e persone spesso invisibili.

Intervengono:

Fulvio Boscolo, Fondazione Boscolo

François Hébel, curatore della mostra e direttore artistico CAMERA

Marco Rubiola, curatore della mostra e fotografo

Fabio Bucciarelli, fotografo

Enrico Gili, fotografo

Deka Mohamed, fotografa

Carlo Boccazzi, Hackability

Marco Fanton, Nove 3/4

Carlo Morizio, Insuperabili

Marco Pastori, Progetto Tenda

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Sabato 25 aprile dalle 16:00 alle 19:00 | CAMERA

LAVORI IN CORSO #1

Con:

Sophie-Anne Herin | 16:00 –16:30

Giacomo Bianco | 16:45 –17:15

Sofia Masini | 17:30 –18:00

Dionigi Mattia Gagliardi | 18:15 –18:45

Moderano: Giulia Ninotta e Iacopo Prinetti

Il primo appuntamento di Lavori in corso riunisce quattro autrici e autori che condivideranno i loro progetti più recenti o a cui stanno lavorando, pubblicazioni fresche di stampa o che stanno per vedere la luce. Sophie-Anne Herin presenterà una ricerca che si sviluppa intorno al tema della soglia e lavora sulla percezione e sull’ambiguità delle immagini, creando situazioni in cui ciò che vediamo non è mai del tutto definito, come nel progetto En creux. Giacomo Bianco racconterà alcune tappe significative del suo lavoro fotografico, riflettendo sui confini tra ricerca artistica e ambito commerciale e sul ruolo dell’autorialità̀ del fotografo, capace di attraversare contesti diversi. Sofia Masini condividerà This shouldn’t discourage you, un progetto sul fallimento e sul rifiuto nel sistema dell’arte, trasformati in occasione per ritrovare il piacere della pratica artistica e darle un nuovo significato. Infine, Dionigi Mattia Gagliardi presenterà una selezione di libri fotografici di Numero Cromatico dedicati ai cinque sensi, in cui l’immaginazione diventa uno strumento critico, in grado di stimolare nuove forme di percezione.

L’incontro è moderato da Giulia Ninotta e Iacopo Prinetti.

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Domenica 26 aprile ore 11:00 | CAMERA

IL CORPO MESSO A NUDO. RAPPRESENTAZIONI, CORPI, ARCHIVI FOTOGRAFICI

Nell’ambito dell’esposizione Messi a nudo. Auguste Belloc, Carlo Mollino, Wilhelm von Gloeden, è in programma un incontro di approfondimento dedicato al tema del nudo in fotografia. Guidato da Barbara Bergaglio, curatrice della mostra, docente e responsabile del progetto Archivi di CAMERA, il dialogo coinvolgerà Emanuele Carlenzi, scuola IMT Alti Studi Lucca, Rebecca Cenci, specializzanda in beni storici artistici all’Università di Bologna, Manuela Iannetti, direttrice di Archivissima ed Emanuela Truffo, avvocata e socia dello studio Jacobacci Avvocati. Il confronto si articolerà attorno alla complessa tematica del nudo, tracciando un percorso critico che, a partire dalle origini storiche del mezzo fotografico, giunge fino alle più attuali riflessioni nell’ambito dei gender studies. Un’occasione per analizzare le diverse sensibilità estetiche e formali, intrecciando le visioni dei tre autori in mostra con le esperienze e i contributi degli ospiti coinvolti nel dibattito.

Intervengono:

Barbara Bergaglio, curatrice della mostra Messi a nudo. Auguste Belloc, Carlo Mollino, Wilhelm von Gloeden

Emanuele Carlenzi, Scuola IMT Alti Studi Lucca

Rebecca Cenci, specializzanda in Beni storici artistici all’Università di Bologna

Manuella Iannetti, direttrice Archivissima

Emanuela Truffo, avvocata e socia dello studio Jacobacci Avvocati

IL TORINESE