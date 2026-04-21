PD: “Riforma istituti tecnici impoverisce offerta didattica”

“Abbiamo partecipato ieri al presidio promosso dalla Rete degli istituti superiori in mobilitazione di Torino e area metropolitana contro il riordino degli istituti tecnici e con Flc Cgil, Cub Sur, Cobas scuola, Usb scuola, Fgu Gilda Unams e Assemblea scuola Torino. Una rete che si sta costituendo in tutta Italia e che parte da Torino, con l’adesione di ben 25 istituti tecnici.

“Abbiamo presentato un’interrogazione urgente che sarà discussa domani pomeriggio in consiglio regionale perché la nuova assessore all’Istruzione ci illustri con tempestività quali iniziative intenda intraprendere, nell’ambito delle proprie competenze, per tutelare la qualità dell’offerta formativa e il ruolo della scuola pubblica sul territorio piemontese

“Questa sorte di riforma, dormiente da un paio di anni, con una frettolosa sperimentazione, della quale non si hanno né dati né esiti, non può trovare applicazione in fretta e furia per il prossimo anno scolastico, ad iscrizioni già concluse. Vengono disgregati i quadri orari delle materie, si taglia pesantemente sulla didattica e sull’educazione, che rappresentano il fulcro fondamentale della scuola, soprattutto nel primo biennio.

“Contro questo riordino, che scardina il progetto didattico educativo incentrato sullo studente, si sono espressi molti Collegi docenti degli istituti interessati. La riduzione del tempo scuola, con il conseguente rischio di riduzione dei saperi e esuberi per il personale docente, il taglio delle discipline umanistiche e scientifiche, con l’impoverimento dell’offerta formativa, il superamento del biennio comune e l’anticipazione delle scelte formative degli studenti con l’abbassamento dell’età per l’accesso ai percorsi di formazione scuola-lavoro corrono il rischio di trasformare la scuola in direzione eccessivamente orientato alle esigenze produttive, a scapito della sua funzione educativa e formativa.

“In più, i nuovi quadri orario parcellizzano le cattedre, rendendo difficile la composizione oraria, la continuità didattica e la stessa organizzazione scolastica nella composizione delle cattedre e del quadro orario.

“Nel momento in cui il mondo del lavoro, anche tecnico, chiede sempre di più una formazione che non trascuri nel suo percorso le conoscenze umanistiche, il Mistero non può distrarsi applicando modelli non adatti ai tempi dei nostri giovani e della richiesta proveniente dal mondo del lavoro. Chiediamo che la Regione si faccia parte attiva nell’interlocuzione con il Governo e nell’accogliere le esigenze del mondo scolastico piemontese”.

Lo dichiarano Nadia Conticelli, consigliera regionale PD

Gianna Pentenero, presidente Gruppo PD

IL TORINESE