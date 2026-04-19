Cremonese – Torino 0-0. Salvezza a 40 punti raggiunta!

La Cremonese e il Torino si dividono la posta in palio con uno 0-0 che dice poco sul piano dello spettacolo ma molto in chiave classifica. Per i granata è un punto pesante, perché consente di avvicinare l’obiettivo salvezza, anche se la prestazione lascia più di qualche dubbio.

La squadra guidata da D’Aversa fatica a costruire gioco e per lunghi tratti si limita a contenere le iniziative avversarie. L’atteggiamento è prudente, quasi rinunciatario, con il Torino schiacciato nella propria metà campo e incapace di rendersi pericoloso.

Dall’altra parte, la Cremonese prova a fare la partita con maggiore intraprendenza, soprattutto nella ripresa, quando alza il ritmo e trasforma il match in un vero e proprio assedio. Tuttavia, la manovra dei lombardi resta poco incisiva e non riesce a concretizzarsi in occasioni realmente decisive.

L’unico vero squillo arriva nel recupero, quando Kulenovic prova a sorprendere la difesa avversaria trovando lo specchio della porta, ma il tentativo viene neutralizzato da un attento Audero.

Ne esce così una gara povera di emozioni, in cui il Torino porta a casa un punto utile più per la classifica che per il morale, mentre la Cremonese deve accontentarsi di un risultato che serve poco nella corsa alla salvezza.

Enzo Grassano

IL TORINESE