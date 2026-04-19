Al Sant’Anna “3 chic” per Vitamine Jazz

Il prossimo concerto
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Andrà in scena a OFF Topic mercoledì 22 aprile prossimo alle ore 21, in via Pallavicino
Martedì. Al teatro Colosseo suona Giovanni Allevi. All’Hiroshima Mon Amour si esibisce Andrew Faber. Al Blah
Nell’ambito di Torinodanza Extra, debutta al teatro Carignano, dal 22 al 26 aprile, lo spettacolo “Notte
A cura di piemonteitalia.eu Fu Napoleone che decise di costruirlo allo scopo di glorificare il dominio