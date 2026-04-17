Paolo Siccardi spiega il fotogiornalismo

Torino, 21 aprile 2026 – ore 18:30

Presso Spazio GNU, in collaborazione con l’Associazione Culturale Imago Mundi, si tiene un incontro con il fotogiornalista Paolo Siccardi, che dialogherà con Tiziana Bonomo. Attraverso una selezione delle sue immagini, Siccardi racconterà il significato del mestiere di fotoreporter, illustrando le dinamiche del lavoro sul campo e le collaborazioni che ne definiscono l’attività.

Paolo Siccardi è giornalista e fotografo freelance, autore di numerosi libri e mostre. Iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti e alla Stampa Estera dal 1992, ha maturato una lunga esperienza nel settore: dal 1983 al 1989 ha fatto parte dello staff dell’agenzia fotogiornalistica Contrasto di Roma; nel 1990 è entrato nell’agenzia Marka di Milano, in concomitanza con l’inizio della Guerra del Golfo; dal 2000 collabora in esclusiva con il settimanale Famiglia Cristiana.

L’ingresso è gratuito. È consigliata la prenotazione.

Per prenotazioni: SMS o WhatsApp al numero 337 203333 (Dario Egidi)

Sede dell’evento: Spazio GNU, via Pier Dionigi Pinelli 1, Torino

IL TORINESE