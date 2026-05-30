Ponte del 2 giugno, traffico in aumento anche in Piemonte: primi rallentamenti verso Liguria e laghi

Prime code e traffico in crescita sulle principali direttrici del Piemonte per il lungo ponte del 2 giugno. Già dalla serata di ieri si registra un aumento dei flussi in uscita da Torino verso la Liguria, la Valle d’Aosta e le località lacustri del Nord Italia. Particolarmente monitorate la Torino-Savona, la A4 Torino-Milano e i collegamenti verso il confine francese, con rallentamenti attesi soprattutto nelle fasce orarie di punta del weekend.

L’ultimo fine settimana di maggio coincide infatti con il primo grande banco di prova della mobilità estiva. Secondo Anas, fino a martedì 2 giugno sono previsti circa 45 milioni di spostamenti lungo la rete stradale e autostradale italiana, tra viaggi brevi e lunghe percorrenze, con una forte concentrazione verso le località balneari.

Per gestire l’aumento del traffico, Anas ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e assistenza. “Il ponte del 2 giugno rappresenta il primo grande appuntamento di mobilità dell’estate – ha dichiarato l’AD di Anas Claudio Andrea Gemme – nei prossimi giorni ci aspettiamo un incremento significativo dei flussi di traffico lungo tutta la nostra rete stradale e autostradale”.

Nel corso del weekend i maggiori disagi sono previsti lungo le arterie dirette verso il mare, in particolare tra Liguria e Toscana, ma anche sulle principali dorsali tirreniche e adriatiche. I rientri verso le grandi città inizieranno già dal 1° giugno, per intensificarsi nella giornata di martedì 2 giugno.

Anas ha annunciato il rafforzamento della presenza su strada con circa 2.500 operatori impegnati nei servizi di sorveglianza e pronto intervento, oltre alle sale operative attive h24 per il monitoraggio in tempo reale della circolazione.

Previsto inoltre lo stop ai mezzi pesanti: sabato 30 maggio dalle 9 alle 14, domenica 31 maggio dalle 9 alle 22 e martedì 2 giugno dalle 7 alle 22.

IL TORINESE