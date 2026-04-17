Torino a ferro e fuoco per Cospito, arrivano le condanne agli anarchici

Ben 18 condanne hanno concluso a Torino il processo relativo ai disordini e ai danni verificatisi nel centro storico nel marzo 2023, durante una manifestazione di anarchici a sostegno di Alfredo Cospito. In quel periodo, Cospito era in sciopero della fame per protestare contro il regime di 41 bis a cui era sottoposto in carcere.

Le pene decise dal tribunale vanno da un minimo di 18 mesi fino a un massimo di cinque anni e sei mesi di reclusione.

Secondo quanto emerge dal dispositivo, i giudici hanno escluso l’accusa di devastazione, ma hanno accolto l’impostazione della procura riconoscendo il concorso degli imputati nel reato di minaccia a pubblico ufficiale. Questo elemento, per l’accusa, confermerebbe che i danneggiamenti erano stati pianificati in anticipo.

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