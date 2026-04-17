Degrado nel giardino pubblico di corso Novara – via Amalfi e via Perugia

L’ALLARME DI PATRIZIA ALESSI (CAPOGRUPPO FDI CIRCOSCRIZIONE 7)

Intervento urgente necessario per il degrado nel giardino pubblico di di Corso Novara-Via Perugia-Via Amalfi.

È con grande preoccupazione che segnalo un episodio di degrado che si sta verificando nel giardino pubblico di Corso Novara-Via Perugia-Via Amalfi.

Un individuo ha creato una capanna all’interno dello scivolo dei giochi per bambini, creando non solo un ambiente inadeguato e poco sicuro per i più piccoli, ma anche gravi problemi igienici.

Questa situazione rappresenta un disagio significativo per le famiglie che frequentano il Giardino e un rischio per la salute dei bambini che giocano in quest’area. È inaccettabile che un luogo dedicato al divertimento e al benessere dei più giovani venga trasformato in un rifugio inadeguato, compromettendo la qualità della vita della comunità.

L’amministrazione comunale non ha ancora preso provvedimenti per affrontare questa problematica che si ripete. Chiediamo un intervento immediato per ripristinare la sicurezza e la pulizia del giardino, affinché possa tornare a essere un luogo di svago e socializzazione per tutti i bimbi.

Spero in un’azione tempestiva da parte delle autorità competenti, affinché il giardino pubblico di Corso Novara-Via Perugia-Via Amalfi possa tornare a essere un ambiente sicuro e accogliente per i bambini e le famiglie.

Sempre su questo Giardino avevo presentato, insieme ai colleghi Giovannini e Caria, un’Interpellanza sullo stato delle panchine a maggio 2025 ma la risposta non è ancora pervenuta…..è solo passato un anno…

PATRIZIA ALESSI

IL TORINESE