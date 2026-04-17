I dati dei prezzi al consumo del mese di marzo a Torino: +1,1% rispetto al 2025

Nel mese di marzo 2026, a seguito della rilevazione dei prezzi effettuata dall’ufficio di Statistica della Città, l’indice complessivo dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) è risultato pari al 101,6 (Base Anno 2025=100), registrando una variazione del +0,7% rispetto al mese precedente e segnando una variazione del +1,4% rispetto al mese di marzo 2025 (tasso tendenziale).

I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto segnalano +1,1% sul mese precedente e +2,9% su marzo 2025. I prezzi dei prodotti a media frequenza d’acquisto segnalano una variazione del +0,5% rispetto al mese di febbraio 2026 e del +0,4% rispetto all’anno precedente. I prezzi dei prodotti a bassa frequenza d’acquisto segnalano +0,2% rispetto al mese precedente e una variazione del +1,1% rispetto a marzo 2025.

Nella tipologia di prodotto dei beni si rileva +1,3% su base congiunturale e +1,2% su base tendenziale. I prodotti in rilevazione hanno subito queste variazioni: beni alimentari +0,4% sul mese precedente e +1,2% sull’anno precedente, energetici +5,5% rispetto a febbraio e +2,4% rispetto al 2025, tabacchi +0,1% sul mese precedente e +3,5% sull’anno precedente, altri beni +0,2% sul mese precedente e +0,3% sull’anno precedente.

Nella tipologia di prodotto dei servizi si registra -0,1% su base congiunturale e +2,0% su base tendenziale. Sono state riscontrate le seguenti variazioni: servizi relativi all’abitazione +0,1% sul mese precedente e +2,9% rispetto al 2025, alle comunicazioni +0,4% sul mese precedente e -2,6% sull’anno precedente, servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona -0,5% sul mese precedente e +1,3% sul 2025, servizi relativi ai trasporti +0,4% sul mese precedente e +4,0% rispetto al 2025, servizi vari invariato sul mese precedente e +1,4% sull’anno precedente.

L’inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi segnala +0,1% rispetto al mese precedente e +1,4% rispetto all’anno precedente.

L’Indagine dei Prezzi al Consumo è stata effettuata secondo le disposizioni e le norme tecniche stabilite dall’ISTAT.

I dati relativi al mese di marzo si possono consultare QUI