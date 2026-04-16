Operazione della polizia: lotta allo spaccio, sei arresti in Barriera di Milano e Aurora

La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di contrasto al crimine diffuso, ha portato a termine, nei giorni scorsi a Torino, due distinte operazioni che hanno consentito di arrestare complessivamente sei uomini, di età compresa tra i 23 e i 58 anni, di nazionalità straniera, gravemente indiziati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso.

Nel primo intervento, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato un sospetto viavai nei pressi di un’abitazione del quartiere Barriera Milano.

Per tale motivo, i poliziotti hanno effettuato un controllo nell’appartamento, all’interno del quale sono stati individuati tre uomini, irregolari sul territorio nazionale.

La perquisizione ha permesso di rinvenire, abilmente occultati all’interno dell’alloggio, oltre 150 grammi di cocaina, circa 30 grammi di crack, oltre 50 grammi di sostanze da taglio, nonché un bilancino elettronico di precisione, telefoni cellulari e un’ingente somma di denaro, superiore a 30 mila euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

Nel secondo intervento, sviluppato a seguito di mirati servizi di osservazione nel quartiere Aurora, gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato una presunta attività di spaccio all’interno di un’abitazione.

In particolare, i poliziotti hanno notato un uomo recuperare una chiave occultata all’esterno dello stabile e accedere all’appartamento, dove erano presenti altri due soggetti. Poco dopo, i tre uomini si recavano sul ballatoio dove recuperavano, occultati sulla tettoia, un bilancino e degli involucri, da cui prelevavano alcuni frammenti di sostanza bianca, presumibilmente stupefacente. Dopo averli pesati, il ventisettenne li riponeva nella tasca dei pantaloni, mentre gli altri venivano nascosti in un’intercapedine dello stabile.

Una volta uscito dall’abitazione, gli agenti hanno deciso di fermare il giovane, che resosi conto della situazione tentava la fuga, disfacendosi di un involucro nel fiume, ma è stato prontamente bloccato.

La perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare oltre 390 grammi di cocaina suddivisa in più involucri, circa 53 grammi di crack, circa 15 grammi di hashish e 2,5 grammi di MDMA, oltre a materiale per il confezionamento, due bilancini di precisione, diversi telefoni cellulari e circa 6400 euro in contanti.

Alla luce dei fatti, i 6 cittadini stranieri sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e condotti, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la locale Casa Circondariale.

IL TORINESE