Uomo in manette per maltrattamenti in famiglia

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi, un cittadino albanese di 37 anni, residente a Rivoli (TO), resosi responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento, condotto da personale dell’UPGSP e del Commissariato di P.S. Rivoli, è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa da parte di una donna, la quale riferiva di essere stata minacciata, in seguito ad una lite, dal compagno convivente che, in stato di alterazione alcolica, aveva esploso un colpo d’arma da fuoco all’interno dell’abitazione.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno fatto accesso all’appartamento trovando la donna visibilmente terrorizzata, insieme ai due figli minori, mentre l’uomo, in forte stato di agitazione, inveiva contro la stessa e gli operatori.

Dalle prime ricostruzioni è emerso un quadro di vessazioni protrattosi nel tempo, alimentato dall’abuso di sostanze alcoliche da parte dell’uomo, che rendeva la convivenza insostenibile e pericolosa per l’incolumità del nucleo familiare.

Inoltre, a seguito di perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto, sopra un armadio della camera da letto, una pistola scacciacani modello “P4 Bruni” con tappo rosso, completa di caricatore e 11 munizioni a salve. L’arma e il relativo munizionamento sono stati sottoposti a sequestro.

Alla luce di quanto emerso, considerata anche la gravità dei fatti e la reiterazione dei comportamenti violenti, il trentasettenne è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la Casa Circondariale “Lorusso-Cotugno”.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza a favore dell’indagato sino alla sentenza definitiva.

IL TORINESE