Campionato Assoluto Unipol: prima medaglia per il Piemonte!

Si chiude la prima giornata del Campionato Italiano Assoluto Unipol: arriva la prima medaglia per il Piemonte!
Il primo successo di questa rassegna tricolore porta la firma di Francesca Fresia (CS Carabinieri/Aquatica Torino) che conquista il bronzo nei 400 Misti con una prestazione da 4’43’’22.
Nella finale Junior dei 50 Dorso maschili è Giovanni Campo (Vo2 Nuoto) a mettere la mano davanti a tutti aggiudicandosi la finale con 25’’59, settimo in questa gara Mattia Mascellani (CN Torino) che tocca in 26’’75.
Nella finale B dei 50 Dorso chiude in quarta posizione Lorenzo Actis Dato (Sisport) fermando il cronometro in 25’’83.
Nella finale B dei 400 Stile Libero si classifica settimo Simone Dutto (CS Carabinieri/CN Torino) che chiude con 3’56’’70.
Nella finale Junior dei 100 Rana ci sono due atlete piemontesi: si classifica quinta Francesca Cani (Sisport) con 1’11’’21 ed è sesta Sara Goggio (CN Torino) che chiude in 1’11’’35. Nella finale B di questa gara troviamo Aurora Venturi (RN Torino) che va a concludere la gara in 1’10’’53.
Nella finale Junior nei 50 Farfalla maschili chiude in terza posizione Simone Farfaglia (Sisport) con il tempo di 24’’50.
Nella finale Junior dei 50 Stile Libero maschili torna protagonista Giovanni Campo (Vo2 Nuoto) che conclude in settima posizione con 23’’43.
Nei 50 Stile Libero maschili chiude settimo in finale B Lorenzo Actis Dato (Sisport) con 22’’83 mentre è ottavo in finale A Alessandro Miressi (GS Fiamme Oro/CN Torino) con una prestazione da 22’’43.
In chiusura di serata c’è poi l’azzurra Sara Curtis (CS Esercito/CS Roero) che lancia la staffetta 4×100 Stile Libero dell’Esercito con una prima frazione da 53’’53 che porta il quartetto a vincere il metallo più prezioso. Grande protagonista nella staffetta è Anita Gastaldi (CS Carabinieri/Vo2 Nuoto) che porta il quartetto all’argento con una chiusura dell’azzurra da 54’’53.
Foto Giorgio Scala / Deep Blue Media.
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