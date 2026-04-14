Donna travolta e uccisa da un veicolo pirata a Mirafiori

Oggi verso le 13 in corso Unione Sovietica a Torino, zona Mirafiori una donna di 86 anni è stata travolta e uccisa da un veicolo pirata. E potrebbe trattarsi di un camion che non si è fermato a prestare i soccorsi. La polizia locale stanno tentando di individuare il mezzo attraverso i testimoni e le telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.

IL TORINESE