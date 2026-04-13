“La Cina ha vinto” il libro di Aresu alla Fondazione Amendola

Martedì 14 aprile, alle ore 18, la Fondazione Giorgio Amendola di Torino (via Tollegno 52) ospiterà la presentazione del libro “La Cina ha vinto”, pubblicato da Feltrinelli e firmato dall’analista geopolitico Alessandro Aresu, esperto di strategie di politica pubblica.

L’incontro sarà introdotto da Adele Caprioli, in rappresentanza della Fondazione, e vedrà l’autore confrontarsi con Nicolò Carboni, responsabile dei rapporti con il PSE per il Partito Democratico. Interverrà anche Enrico Laerte Corona, presidente dell’Associazione sarda “Antonio Gramsci” di Torino.

Il volume si propone di offrire una chiave di lettura sulle trasformazioni degli equilibri globali, interrogandosi sul significato della crescita della Cina in un contesto in cui l’Occidente appare spesso disorientato tra previsioni errate e illusioni strategiche. Aresu interpreta la sfida cinese non come un semplice confronto ideologico tra democrazia e autoritarismo, ma come uno scontro più profondo tra modelli di potenza.

“La Cina ha vinto” si presenta così non tanto come una tesi definitiva, quanto come una provocazione analitica: comprendere la direzione del mondo contemporaneo richiede infatti di decifrare il pensiero strategico cinese, le sue radici storiche, le dinamiche industriali, gli strumenti di influenza globale e le sue stesse contraddizioni.

L’iniziativa rientra nel programma culturale della Fondazione ed è aperta al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili.

Mara Martellotta

IL TORINESE