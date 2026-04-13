9 Miglia Alladiese, la forza della tradizione

E’ fissata in calendario per il 26 aprile la nona edizione della 9 Miglia Alladiese, la prova podistica di Aglié (TO) che anche quest’anno sarà dedicata alla memoria del Geometra Daniele Ferrando. Inserita nel calendario regionale Fidal, la manifestazione propone un percorso di 14,5 km che, come insegna la storia dell’evento, ha sempre messo alla prova i partecipanti regalando grande spettacolo, con una prima parte che è una sorta di approccio e la seconda più impegnativa che decide spesso le sorti della gara. In attesa dei festeggiamenti per il decennale della prova previsti per il prossimo anno, la corsa si appresta a regalare nuova gloria considerando che stiamo parlando di una vera classica del calendario piemontese.

Epicentro della corsa sarà il Salone Arch.Franco Paglia, sulla Strada per Bairo n.2, da dove prenderà il via la gara e dove si concluderà. Lo start è fissato per le ore 9:30. Le iscrizioni stanno già procedendo di gran lena con una quota di adesione estremamente contenuta, appena 13 euro fino al 23 aprile, per passare il giorno di gara a 15 euro. Pacco gara garantito ai primi 300 partecipanti.

A fine gara premiazioni per i primi 6 corridori assoluti, inoltre sono previsti ben 126 premi di categoria e inoltre riconoscimenti per le prime 9 società più numerose e le prime 5 per punteggio (con buoni benzina per le prime 3 e di questi tempi non è certamente poco…). Ricordiamo che lo scorso anno la gara ha fatto registrare i successi di Gianluca Ferrato in 47’24” e di Sara Borello in 57’55”.

Per informazioni: Team Peretti, www.teamperetti.it

IL TORINESE