Giunta alla sesta edizione la Paper Week di Comieco

Molte le iniziative in Piemonte e impianti aperti per raccontare il riciclo di carta e cartone

Dal 13 al 19 aprile prossimi, il Piemonte sarà tra le regioni protagoniste della Paper Week, la settimana nazionale promossa da Comieco e dedicata alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e Rai

In Piemonte sono in programma 10 iniziative rivolte a cittadini, studenti e insegnanti, organizzate dai Paper Weeker – scuole, associazioni, designer e realtà culturali – che hanno scelto di contribuire alla diffusione della cultura del riciclo di carta e cartone, avvicinando il pubblico alle buone pratiche di raccolta differenziata e al valore dei materiali cellulosici. Tra le province coinvolte: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo e Torino.

Il calendario prevede attività che spaziano da laboratori creativi con la costruzione di piccoli villaggi in cartone o in cui manualità e creatività si fondono per trasformare un foglio di carta in un altro oggetto, a percorsi educativi in cui gli errori di conferimento – ad esempio – diventano protagonisti di un museo.

Tra i numerosi eventi, ad Albaretto della Torre, in provincia di Cuneo, presso la scuola dell’infanzia di Albaretto, giovedì 16 aprile, alle ore 10, la Cooperativa Sociale di Comunità Tessì – impresa sociale, promuove un evento dal titolo “Di carte e meraviglia”: l’altra chance della carta, dalla creazione di un foglio di carta alla trasformazione di un bigliettino per la prossima festa della mamma, o altre occasioni speciali. Il laboratorio è dedicato ai bambini della scuola d’infanzia, genitori e nonni, e si divide in tre fasi: preparazione della polpa di carta, studio della composizione decorativa del biglietto d’auguri e produzione del nuovo foglio di carta con la sua decorazione.

A Novello, in provincia di Cuneo, il 18 aprile, presso Nove Lab Community Hub, ci saranno, su due turni, sempre la Cooperativa Sociale di Comunità Tessì, proporrà il “Sabatino del Villaggio”: manualità e creatività si fondono in questo laboratorio creativo, tra sperimentazioni architettoniche con scatole di cartone, alla ricerca di dimore accoglienti per la fantasia, e pensato per bambini dai 3 ai 6 anni, che saranno guidati nella realizzazione di un villaggio di fantasia, di piccole dimore fantastiche, ognuna diversa e speciale. Un’attività di sensibilizzazione sull’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti e la possibilità del riutilizzo dei materiali, mostrando uno dei tanti modi per dare una seconda vita a oggetti che, apparentemente, non servono più.

Terzo appuntamento a Pollone, in provincia di Biella, il 10 aprile, dalle 10 alle 12, insieme alla Pro Loco di Pollone, per il laboratorio di cartapesta, rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni. Fa parte di un progetto più ampio per avvicinare i bambini ai mestieri artigianali, e si svolge due sabati al mese: ogni mese è dedicato a un mestiere artigiano, come la falegnameria o la cucina. Aprile sarà il mese della cartapesta.

Mara Martellotta

IL TORINESE