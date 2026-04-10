Lavori di rinnovo del manto stradale in strada Traforo Del Pino

Sono iniziati giovedì 9 aprile, i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di strada Traforo del Pino.

In una prima fase si procederà con la pulizia delle cunette presenti a margine della carreggiata nella parte alta del percorso, in prossimità del civico 179. L’intervento è finalizzato a ripristino della piena funzionalità della rete di raccolta delle acque meteoriche.

A partire da lunedì 13 aprile, per circa due settimane, i lavori si estenderanno al manto stradale, interessando progressivamente il tratto che va dal confine con il comune di Pino Torinese fino a corso Casale, lungo circa 2 km e mezzo. In una fase successiva gli interventi riguarderanno il rifacimento dei marciapiedi.

Durante i lavori verrà attivata una parzializzazione del traffico, regolata da movieri. Potranno verificarsi code e rallentamenti, in particolare negli orari più critici, per cui si consiglia, dove possibile, l’utilizzo di percorsi alternativi. Per i veicoli provenienti da Torino il percorso alternativo prevede l’immissione su corso Chieri per poi proseguire fino all’incrocio a rotatoria con via Traforo nel comune di Pino Torinese, mentre i veicoli provenienti da Chieri o da Pino Torinese potranno percorrere la SP5, denominata via Torino nel comune di Pino Torinese e corso Chieri nel comune di Torino. Per i mezzi pesanti di massa maggiore a 3,5 tonnellate è consigliato l’utilizzo della Tangenziale di Torino.

I lavori rientrano nel piano straordinario di manutenzione del suolo pubblico “Torino Cambia – Spazi che uniscono”, che in 18 mesi vedrà l’apertura di oltre 140 cantieri in tutta la città grazie a un investimento complessivo di 32 milioni di euro sostenuto da Fondazione CRT.

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