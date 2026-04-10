Aliena, lo spazio esseniale

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Presentata nella città collinare la “Stagione 2026” di “Chieri Classica”, manifestazione giunta alla sua quarta edizione
Nasce da un’idea dell’autrice e giornalista Debora Bocchiardo l’antologia a tema “Un calice di Erbaluce”, che
SABATO 11 APRILE Sabato 11 aprile BEKHBAATAR ENKHTUR IN DIALOGO CON LE OPERE DELLA SEZIONE
Dal 9 aprile al 2 giugno prossimo il capoluogo piemontese ospiterà la terza edizione di EXPOSED
Sugli schermi “È l’ultima battuta?”, per la terza volta Bradley Cooper alla regia PIANETA CINEMA a