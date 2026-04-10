Chieri “ a tutta Classica”

Presentata nella città collinare la “Stagione 2026” di “Chieri Classica”, manifestazione giunta alla sua quarta edizione

Primo appuntamento, domenica 12 aprile

Chieri (Torino)

Gradito ritorno alla “musica classica” o “musica colta occidentale” in quel di Chieri. Programma fittissimo e ricco di chicche davvero preziose, articolate su un lungo cammino che parte da domenica 12 aprile via via fino alla prossima stagione autunnale. Location unica prescelta la barocca “Chiesa di San Filippo Neri” (via Vittorio Emanuele II), costruita tra il 1664 ed il 1773, su progetto dell’architetto svizzero di Vezia, Antonio Bettino.

La rassegna è frutto di una co-progettazione tra l’“Associazione Musica Manens Coro e Orchestra APS” e il “Comune di Chieri”, che la supporta con il patrocinio e con un importante contributo economico, “con l’obiettivo di unificare e coordinare l’offerta di musica classica sul territorio”. Alla realizzazione degli eventi collaborano anche altre Associazioni come l’ “Accademia dei Solinghi”, il “Circolo Cameristico Piemontese”, il “CFAM – Centro Formazione Artistico Musicale”, l’“Associazione Librarsi” e varie altre, con un calendario ricco di concerti orchestrali e corali, incontri e lezioni-concerto che attraversano quasi tutto l’anno.

Davvero chiarificatrici su Progetto e Obiettivi, le parole in conferenza stampa del Maestro Andrea Damiano Cotti (direttore artistico della Rassegna) e di Antonella Giordano (assessora alla “Cultura” della Città di Chieri). “Il Progetto, avviato nel 2023, nasce con l’obiettivo – sottolinea Cotti – di unificare in un unico cartellone gli eventi di musica classica – o musica colta occidentale, come mi piace definirla – proposti alla cittadinanza chierese. Oltre a razionalizzare il calendario degli eventi, armonizzandolo con le altre proposte, fiere e festival cittadini, la presentazione di un unico cartellone e la concentrazione dei concerti presso la bellissima Chiesa di San Filippo Neri ha aumentato sensibilmente la partecipazione di pubblico. La promozione, anche attraverso i social, ci consente di raggiungere varie fasce d’età della popolazione e di far circolare meglio le informazioni su tutti i concerti organizzati dalle diverse associazioni del Chierese … La stagione 2026 di ‘Chieri Classica’ si distingue per la varietà dei linguaggi musicali e per l’attenzione ai giovani talenti. Dalla musica sacra alla cameristica, dal repertorio barocco alle contaminazioni contemporanee, ogni concerto è pensato come un’occasione di incontro tra pubblico, artisti e territorio. Quest’anno, per la prima volta, avremo anche il piacere di assistere alla rappresentazione dell’opera ‘Façade’ di William Walton, proposta dall’‘Ensemble Nuove Musiche’ di Savona, che in ottobre darà il via al ‘Concorso Internazionale Città di Chieri’”.

Parole cui fanno eco quelle di Antonella Giordano: “La rassegna ‘Chieri Classica’ dimostra ormai da quattro anni che fare sistema nelle proposte musicali di una città significa creare una rete collaborativa tra istituzioni, artisti e associazioni culturali per trasformare la musica da semplice intrattenimento a risorsa strategica per il territorio”. E i risultati, sicuramente positivi, non tarderanno a farsi sentire.

Fin dall’inizio. Con l’apertura del “Cartellone”, fissato per domenica prossima 12 aprile, quando sul palco (dopo il prologo della stagione, domenica 29 marzo scorso, con l’esecuzione del “Miserere” di Baldassarre Galuppi sotto la direzione artistica di “Accademia dei Solinghi” e la partecipazione di “Coro e Orchestra Musica Manens”, diretti da Andrea Damiano Cotti) si esibirà il “Duo Antonelli” con Francesca Villiot e Vincenzo Cristiani ne “La sonata per pianoforte e violoncello tra classicismo e romanticismo”, seguita, domenica 26 aprile e venerdì 12 giugno, da “Ritratto del pianista giovane”, due concerti dedicati ai giovani pianisti del territorio. Per proseguire, a maggio e giugno, con esibizioni di carattere polifonico e concerti corali, fino alla Rassegna Estiva di “Musica In Corte” (per quattro giovedì dal 25 giugno) e a quella “Autunnale” con le proposte dell’Orchestra “Contrametric Ensemble”, del “Quartetto d’Archi Archidee” e della “Confraternita dell’Annunziata”. Particolarmente attesa, da venerdì 16 ottobre, l’apertura del “Concorso Internazionale per giovani interpreti ‘Città di Chieri’”, mentre, accanto ai concerti, l’“Associazione Librarsi” proporrà un ciclo di lezioni-concerto e incontri divulgativi presso la “Biblioteca Nicolò e Paola Francone”, con temi che spaziano da “Antonio Vivaldi e Torino” a “Musica e matematica”, fino a “Note in scena: viaggio semiserio nell’opera in musica”.

Per info ed aggiornamenti sul calendario completo e sui programmi dei Concerti: musicamanens@gmail.com o www.comune.chieri.to.it

g.m.

Nelle foto:Immagini da “Chieri Classica” e Antonella Giordano

IL TORINESE