Uomo muore investito da un furgone

Un uomo di 85 anni è morto investito da un furgone a Novi ligure. Il mezzo lo ha travolto facendo retromarcia nelle vicinanze dell’uscita carraia delle scuole di viale Saffi. Il conducente si è fermato a prestare soccorso ma l’anziano è morto sul colpo.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Change in Cardiology 2026, come ridurre il colesterolo

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless