Un uomo di 85 anni è morto investito da un furgone a Novi ligure. Il mezzo lo ha travolto facendo retromarcia nelle vicinanze dell’uscita carraia delle scuole di viale Saffi. Il conducente si è fermato a prestare soccorso ma l’anziano è morto sul colpo.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Uomo muore investito da un furgone
Recenti:
Infarto: 150.000 casi l’anno in Italia e il rischio resta alto dopo le dimissioni. Dal
Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento conservativo del ponte sul torrente Pellice lungo
A Casale Monferrato il presidente Alberto Cirio e l’assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale, insieme agli assessori
Nel corso della mattinata del 4 aprile u.s., personale della Polizia di Stato ha sottoposto a
Due auto si scontrano e una finisce ribaltata sulla carreggiata: due feriti. È successo nella mattinata