Colpito da una grandinata di sassi mentre arrampicava: alpinista in ospedale

Viene colpito da una scarica di sassi mentre saliva in arrampicata:alpinista finisce in ospedale. L’incidente è accaduto lungo la Goulotte del Triangolo della Caprera, sul versante occidentale del Monviso, durante una salita su ghiaccio.

Salivano in due e all’improvviso la loro cordata è stata travolta da una caduta di sassi. Mentre uno è uscito illeso, l’altro ha riportato ferite alla gamba e al bacino.

Fortunatamente entrambi sono riusciti a tornare indietro, ma l’infortunato non è riuscito a proseguire a piedi. Dopo aver camminato per alcuni chilometri, l’altro compagno ha contattato i soccorsi una volta trovato segnale telefonico, nei pressi dell’abitato di Castello. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino e speleologico piemontese insieme al servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero, che hanno recuperato l’alpinista con il verricello e lo hanno trasportato in ospedale in codice verde.

VI.G

IL TORINESE