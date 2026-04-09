Tony Ferrara, oltre il lavoro il gusto della vita

Tra numeri e sapori, la misura di un uomo

Ci sono uomini che costruiscono aziende, grandi aziende…E poi ci sono uomini che, senza smettere di farlo, costruiscono anche bellezza.

Stiamo parlando di Tony Ferrara, imprenditore torinese della Schelling (metalli).

La sua storia nasce da lontano, da una famiglia umile, dove il valore delle cose non si misurava nel possesso ma nella dedizione. Nulla gli è stato regalato, se non quell’educazione silenziosa, fatta di rispetto, sacrificio e osservazione.

Da lì è così partito il suo percorso: determinato, concreto, capace di trasformarlo in uno dei nomi che a Torino si pronunciano con una certa naturalezza, quasi come se fosse stato sempre lì, tra i “miti” discreti della città ma senza mai atteggiarsi a tale.

Perché la sua cifra è proprio questa : l’assenza di ostentazione.

Tony Ferrara non ha bisogno di dimostrare, non cerca il riflettore su ciò che fa ed è forse proprio questo che lo rende credibile.

Eppure, accanto al grande imprenditore, vive un’altra identità. Più intima, più delicata, più libera. Quella dello “Chef” per passione.

Non è un gioco né un passatempo superficiale per lui . E’ una ricerca. Una dedizione che lo ha portato a conoscere la cucina Italiana in profondità, nei suoi segreti più autentici, nella sua cultura più appropriata e quindi nei gesti tramandati e nei dettagli che fanno la differenza tra il cucinare e il creare.

In questo percorso ha avuto accanto fin da subito uno sguardo importante, quello di Bob Noto, maestro del gusto e della curiosità gastronomica, uno dei più grandi gourmet e collezionisti gastronomici italiano, conosciuto a livello internazionale per la sua ricerca ossessiva della qualità.

Ha creato una delle più importanti collezioni al mondo di menu e documenti legati alla ristorazione, con migliaia di pezzi storici provenienti da ristoranti iconici. Questa raccolta è considerata un vero e proprio patrimonio culturale della gastronomia, perché racconta l’evoluzione del gusto nel tempo.

Non era uno chef, ma un “custode del gusto”: frequentava i migliori ristoranti del mondo e aveva una cultura gastronomica vastissima, diventando un punto di riferimento per chef e appassionati.

Ed è proprio Bob Noto che ha riconosciuto in Tony Ferrara non solo talento, ma sensibilità.

E non è un caso che il percorso di Tony si sia intrecciato con quello di Bob. Ad entrambi si accomuna un’anima profonda e un cuore generoso, capaci di riconoscersi in una stessa visione : quella di chi mette al centro il piacere di dare prima ancora di quello del ricevere. Un connubio naturale quindi, fatto di sensibilità e autenticità, lontano da ogni logica di competizione o di puro business, dove il gusto diventa soprattutto un atto di autentica condivisione.

Ed è così, tra una riunione e una decisione strategica lavorativa ufficiale, che per Tony si apre un altro mondo. Un mondo fatto di profumi, tempi lenti, armonie, sapori, ricerca raffinatissima della materia prima, dalla quale lui ne estrae il suo principio , semplice ma assoluto, segreto assolutamente fondamentale capace di far la differenza.

Perché è li che per lui nasce tutto. Non solo quindi nei virtuosismi, non solo nelle tecniche, ma nella qualità autentica di ciò che si sceglie.

Rispettare quindi l’origine (come racconta Tony Ferrara) , esaltarla senza tradirla, lasciando che sia la semplicità, quando è eccellente, a fare la differenza.

C’è poi l’eleganza del gesto finale. Quella capacità di comporre il piatto come fosse una tela, dove ogni elemento trova il suo posto con armonia e misura. Non è solo cucina quindi, è uno sguardo estetico quello di Tony, che fa si che gli ingredienti diventino colori capaci di trasformare equilibrio, affinché il piatto diventi, prima ancora di essere mangiato, un piccolo quadro da contemplare.

Inoltre, dice Tony Ferrara, c’è un ritorno, quasi naturale alla storia della cucina italiana, perché dopo aver inseguito per anni la contemporaneità e le sue stranezze, sta ritrovando una via più autentica, più essenziale e lui lo ha sempre saputo : non servono troppi artifici per stupire, né eccessi per convincere. Basta partire da ciò che conta davvero e quindi dalla base del gusto trasformata con rispetto in meraviglia. Perché la vera eccellenza non ha bisogno di effetti speciali ma solo di verità.

Ai suoi fornelli non si entra per essere semplici spettatori, ma per essere coinvolti. Le cene tra amici , i corsi di cucina nel contesto raffinato ma informale del golf club “I Roveri” alla Mandria, diventano momenti in cui accade qualcosa di più del semplice “mangiare bene”.

Si crea un’atmosfera, si accende una curiosità, si trasmette una cultura….perchè lui non cucina per stupire ma per condividere. E nella condivisione c’è un gesto raro : il dono.

Molto spesso a questa dimensione si unisce un’altra passione, quella per la musica. E allora tutto si completa. Il ritmo entra nei piatti, le note accompagnano i sapori e le serate diventano un’esperienza che coinvolge i sensi….e in modo quasi impercettibile anche qualcosa di più profondo.

Ed è qui che si comprende il vero valore delle passioni. Non come lusso accessorio, ma come necessità dell’anima.

Le passioni non sono un’evasione dal lavoro, ma sono ciò che lo rende umano. Sono il punto in cui l’efficenza lascia spazio alla verità, dove il fare si trasforma in sentire.

Chi ha la fortuna di incontrare persone così dovrebbe fermarsi un attimo osservando e imparando.

Perché in un tempo in cui tutto corre e tutto si misura, esistono ancora individui come Tony Ferrara capaci di fermarsi per creare bellezza, senza un tornaconto, senza una strategia…ma solo per il piacere di farlo e di regalarlo.

Forse è proprio questo che rende indimenticabili personaggi così. Non per ciò che fanno per sé ma per ciò che accade agli altri grazie a loro.

E poi accade qualcosa che sorprende ogni volta. A quelle tavole, tra amici o in qualche serata nel suo Club, gli sguardi cambiano, si fanno attenti, quasi increduli. I piatti arrivano e parlano da soli : equilibrio, grande tecnica, eleganza, anima. E in quell’istante ci si dimentica di tutto il resto. Non si vede più quindi l’imprenditore, si vede uno chef. Uno di quelli veri.

E allora nasce lo stupore e ci si chiede : possibile che tutto questo non sia il suo mestiere ? Possibile che tanta maestria, tanta sensibilità, tanta precisione appartengano a qualcuno che, nella vita, fa altro ?

Quindi, proprio grazie a tutto questo che nasce la grande differenza. Nel fatto che ciò che per molti è professione, per lui è verità. E forse il segreto è tutto qui….quando la passione è autentica, supera il ruolo, supera il titolo, supera persino le definizioni e diventa semplicemente “grandezza”.

Monica Di Maria di Alleri Chiusano

IL TORINESE