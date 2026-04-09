Fiamme su palazzo Atc a Mirafiori Sud: evacuati i residenti

La facciata del palazzo prende fuoco in piena notte e viene evacuato tutto l’edificio. L’allarme è scattato alle 4 del mattino in uno stabile di proprietà pubblica e gestito da Atc in via Artom 81, all’incrocio con via Garrone, a Mirafiori Sud. Lo stabile è stato sgomberato e, per fortuna, non si registrano feriti. Sul posto sono accorse sei squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti cittadini: in circa tre ore hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. I danni all’edificio sono ingenti e stando ad una prima stima ammontano a 100mila euro. Dalle prime indagini, il rogo avrebbe un’origine quasi certamente dolosa e una persona è già stata identificata dai carabinieri. Sulla facciata era stato installato da poco un cappotto termico esterno.

Nella mattina è giunto sul posto anche il presidente di Atc Piemonte centrale, Maurizio Pedrini, accompagnato dai tecnici dell’agenzia per le operazioni di messa in sicurezza. Al momento non si segnalano danni agli alloggi interni. Presenti anche i tecnici comunali.

VI.G

IL TORINESE