Mal di schiena a Torino: quando il dolore non va sottovalutato

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Sempre più diffuso e spesso trascurato, il mal di schiena richiede un approccio corretto e personalizzato per essere risolto davvero

Il problema: un disturbo comune, ma non banale

Il mal di schiena è tra le problematiche più diffuse, ma anche tra le più sottovalutate. Colpisce persone di tutte le età e, nella maggior parte dei casi, viene affrontato con rimedi improvvisati o soluzioni generiche.

Eppure, l’esperienza clinica dimostra una realtà chiara: non tutti i mal di schiena sono uguali. Ed è proprio questo l’errore più frequente: trattare ogni dolore allo stesso modo.

Nel nostro centro di Fisioterapia a Torino, con un Team di oltre 25 professionisti, affrontiamo quotidianamente casi di dolore lombare, con caratteristiche molto diverse tra loro, che richiedono valutazioni e trattamenti specifici.

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I segnali da non ignorare

Ci sono situazioni in cui il dolore merita attenzione immediata:

● persiste oltre 7-10 giorni

● si irradia verso gluteo o gamba

● limita i movimenti quotidiani

● è accompagnato da rigidità importante

● tende a peggiorare nel tempo

In questi casi, aspettare può trasformare un problema risolvibile in una condizione cronica.

Capire la causa fa la differenza

Il mal di schiena non è una diagnosi, ma un sintomo. Può derivare da:

● disfunzioni articolari

● tensioni muscolari e fasciali

● sovraccarichi funzionali

● alterazioni del movimento

● esiti di traumi o interventi

Per questo motivo, una valutazione mirata è fondamentale per individuare l’origine reale del problema.

L’esperienza su pazienti trattati quotidianamente tra Torino, Collegno, Grugliasco e Rivoli conferma quanto sia importante distinguere correttamente la causa per ottenere risultati duraturi

Gli errori più comuni

Molti pazienti arrivano dopo aver già tentato soluzioni inefficaci:

● riposo assoluto prolungato

● uso di farmaci senza una diagnosi

● esercizi generici trovati online

● sottovalutazione del dolore

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Il risultato? Spesso un peggioramento o una cronicizzazione.

Un approccio personalizzato: la chiave per risolvere

Ogni percorso efficace parte da una valutazione specifica e si sviluppa attraverso:

● terapia manuale

● esercizi personalizzati

● rieducazione del movimento

Un approccio mirato consente non solo di ridurre il dolore, ma di risolvere la causa alla base.

Nel nostro centro, il lavoro in Team permette di confrontare competenze diverse e gestore anche i casi più complessi in modo strutturato e personalizzato.

Quando rivolgersi a uno specialista

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Intervenire precocemente significa:

● recuperare più velocemente

● evitare recidive

● migliorare la qualità della vita

In presenza di sintomi persistenti, affidarsi a professionisti qualificati è il passo più efficace.

Mal di schiena? Non aspettare che diventi cronico

Se il dolore persiste o limita le tue attività quotidiane, è il momento di capire davvero da cosa dipende.

● Prenota una valutazione fisioterapica personalizzata

● Scopri le cause del tuo dolore

● Inizia un percorso mirato per tornare al benessere

APPROFONDISCI LA VALUTAZIONE DEL MAL DI SCHIENA A TORINO

mal di schiena a Torino

Sede centrale in via Sant’ Ottavio 21 Torino,

Via Giovanni Servais 92, int. 149, Torino (confine con Collegno)

Via Motrassino 9/C, 10078 Venaria Reale

Tel 01119210766

Orari

Lun – Ven: 8.00 – 20.00

Sabato: 9.00 – 13.00

IL TORINESE