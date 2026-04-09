A Torino, una “Scuola Popolare di Salute Mentale”

Ad ospitarla saranno gli spazi “rigenerati” dello storico Circolo Arci “Anatra Zoppa” di Barriera di Milano

Sabato 11 e domenica 12 aprile

Promossa dal “Tavolo Salute Mentale” di “Arci Torino” e finanziata dalla “Città di Torino”, sarà gratuita e aperta a tutti, a sottolineare la “natura democratica” di un Progetto teso a rendere la “cura” un “diritto” accessibile e universale. Idea, come suol dirsi, “nata dal basso”, quella della “Scuola Popolare di Salute Mentale”, aperta (in un quartiere, come ben si sa, gravato da mille difficoltà e spesso ai più “spiacevoli” onori della Cronaca cittadina), all’interno del “rigenerato”, storico Circolo Arci “Anatra Zoppa” della “Barriera di Milano”.

Idea “nata dal basso” si diceva. “Il programma è infatti il risultato – dicono i responsabili – di un percorso collettivo durato mesi, che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone: professionisti della salute mentale, ovvero psicologi, psichiatri ed educatori, e persone che vivono o hanno vissuto una condizione di sofferenza psichica. Il termine corretto per definirle – ancora poco adottato in Italia tanto che, cercandolo, si trovano pochissime referenze online – è ‘persone esperte per esperienza’: una definizione che non stigmatizza, ma include coloro che hanno conosciuto la sofferenza non perché l’hanno studiata, ma perché l’hanno incontrata, ricorrendo – o meno – a servizi psichiatrici”. Del gruppo hanno fatto parte anche famigliari, Comunità, Associazioni cittadine: tutti insieme hanno unito bisogni e desideri per dare vita a questo nuovo “spazio democratico e popolare” di discorso sulla “salute mentale”, dando forma e voce ad una Scuola intesa quale spazio “dove saperi accademici e saperi di vita potranno incontrarsi senza dover rispondere a gerarchie predefinite”. Idea di base “decostruire la narrativa negativa sulla salute mentale a partire dalla convinzione che la salute mentale sia una ‘questione politica e sociale’ e ‘non solo medica’”.

Attraverso tre plenarie e numerosi sottogruppi di lavoro, sono stati co-progettati i “temi” proposti dalla Scuola, trasformando i bisogni individuali e collettivi in una “proposta formativa” che prenderà vita, per questa prima edizione, sabato 11 e domenica 12 aprile.

L’avvio della “Scuola”, al di là della sua evidente importanza sul piano socio-culturale e sanitario, segna anche un momento simbolico per il quartiere “Barriera di Milano”: la “riapertura ufficiale” delle porte, al civico 5 di via Courmayeur, del “Circolo Arci Anatra Zoppa”, nato negli anni ’70 come Scuola Elementare e, dal 1987, sede fra le principali dell’“Arci Torino”, costretta a chiudere nel 2020, dopo la pandemia, per importanti e inderogabili lavori di ristrutturazione. Lavori giunti oggi finalmente a conclusione, con nuovi spazi e soprattutto nuove (e tante idee) da mettere in pratica nel corso del tempo. La prima, per l’appunto, l’apertura della nuova “Scuola Popolare di Salute Mentale”.

Le attività coinvolgeranno anche piazza Crispi e l’Associazione “Estemporanea”, offrendo approcci diversi, dal “gioco di ruolo urbano” alla “musica Gnawa”, rituali di cura tradizionale del Marocco, patrimonio “Unesco”.

Per ulteriori info e per il programma dettagliato delle due giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile: “Circolo Anatra Zoppa”, via Courmayeur 5, Torino; tel. 333/9643834 o salute.mentale@arcitorino.it

g.m.

Nelle foto: ultimi lavori di ristrutturazione all’interno del “nuovo” Circolo e uno fra i molti incontri tenuti per definire il programma scolastico

IL TORINESE