Toro, un passo verso la salvezza!

Serie A
Pisa-Torino 0-1
Adams

 

Il Torino conquista tre punti pesantissimi alla Cetilar Arena superando il Pisa per 1-0. A decidere la sfida è Che Adams, che all’80° minuto firma il gol vittoria regalando ai granata un successo fondamentale.
Per il Pisa la situazione resta complicata: i nerazzurri rimangono all’ultimo posto, a quota 18 punti insieme all’Hellas Verona, senza riuscire a invertire la rotta. Nel prossimo turno li attende una trasferta difficile allo Stadio Olimpico.
Il Torino invece compie un balzo importante in classifica, salendo al 12° posto e portandosi a +9 sulla zona retrocessione. Un margine che vale ossigeno e fiducia in vista della prossima gara, quando i granata ospiteranno proprio l’Hellas Verona in uno scontro che potrebbe avvicinare ulteriormente l’obiettivo salvezza.

Enzo Grassano

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