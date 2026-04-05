Toro, un passo verso la salvezza!

Serie A

Pisa-Torino 0-1

Adams

Il Torino conquista tre punti pesantissimi alla Cetilar Arena superando il Pisa per 1-0. A decidere la sfida è Che Adams, che all’80° minuto firma il gol vittoria regalando ai granata un successo fondamentale.

Per il Pisa la situazione resta complicata: i nerazzurri rimangono all’ultimo posto, a quota 18 punti insieme all’Hellas Verona, senza riuscire a invertire la rotta. Nel prossimo turno li attende una trasferta difficile allo Stadio Olimpico.

Il Torino invece compie un balzo importante in classifica, salendo al 12° posto e portandosi a +9 sulla zona retrocessione. Un margine che vale ossigeno e fiducia in vista della prossima gara, quando i granata ospiteranno proprio l’Hellas Verona in uno scontro che potrebbe avvicinare ulteriormente l’obiettivo salvezza.

Enzo Grassano

IL TORINESE