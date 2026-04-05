Gli appuntamenti di Aprile di Vitamine Jazz al Sant’Anna

I prossimi concerti
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Ritorna sabato 11 aprile, alle 21.15, la 31esima edizione della rassegna di musica antica “Antiqua”, realizzata
Martedì 7 aprile, alle 19.30, debutta in prima nazionale al Teatro Carignano “Circle Mirror Transformation” dell’acclamata drammaturga americana
Dedicato alle sorelle Maria e Teresa Milanollo, celebri violiniste saviglianesi, il teatro fu progettato nel 1834
Il 10 aprile prossimo, alle ore 18, presso il Pop-App Museum del MUSLI, in via Corte
Nel mese di aprile continuano gli appuntamenti con le visite guidate straordinarie alla riscoperta degli spazi