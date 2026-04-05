Nel pomeriggio un bambino di 8 anni è morto in un incidente stradale sull’autostrada A21 in cui sono rimasti coinvolti lui e suo padre tra i caselli di Felizzano e Asti Est, in direzione Torino. Sembra che la moto viaggiasse sulla corsia di sorpasso quando si è scontrata con una vettura schiantandosi contro il guardrail.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Bimbo di otto anni muore sulla moto del padre in autostrada
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