Bimbo di otto anni muore sulla moto del padre in autostrada

Nel pomeriggio un bambino di 8 anni è morto in un incidente stradale sull’autostrada A21 in cui sono rimasti coinvolti lui e suo padre tra i caselli di Felizzano e Asti Est, in direzione Torino. Sembra che la moto viaggiasse sulla corsia di sorpasso quando si è scontrata con una vettura schiantandosi contro il guardrail.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Toro, un passo verso la salvezza!

Articolo Successivo

Pasqua tragica sulle strade piemontesi: morti un bimbo di 8 anni e un ragazzo di 22

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless