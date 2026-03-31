Coinvolgere i privati  per cofinanziare il verde urbano

“Questa proposta – spiega Claudio Sacchetto (Fdi) – mira a supportare i comuni nella realizzazione di veri e propri ‘Piani regolatori del verde urbano’, in particolare per quelli sotto i 15 mila abitanti, che dispongono di meno strumenti rispetto ai centri più grandi. L’iniziativa è nata in collaborazione con Agrion (Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese) e con l’Ordine degli agronomi. Tra gli obiettivi principali della Pdl vi sono il miglioramento della qualità dell’aria e della biodiversità, con l’indicazione delle essenze più adatte ai nostri climi e il sequestro di CO2 in armonia con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Se approvata, il Piemonte sarebbe tra le prime regioni a dotarsi di una normativa organica in materia”.

La legge prevede protocolli d’intesa tra soggetti pubblici e privati per cofinanziare la progettazione e la realizzazione di strumenti di governo del verde, valorizzando aree urbane, periurbane e foreste cittadine.

La Commissione ha fissato consultazioni online entro il 15 aprile sulla Pdl 125 e di inviare il testo al Cal; in merito alla “Petizione popolare per migliorare le ferrovie regionali”, si è stabilito di audire il primo firmatario.

Sono intervenuti anche i consiglieri Pasquale Coluccio (M5s), Annalisa Beccaria (Fi) e Federica Barbero (Fdi).